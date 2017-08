SÜSS MicroTec SE: Realisiert Sonderertrag in Höhe von 2,0 Mio. Euro im dritten Quartal 2017 und erhöht die Ergebniserwartung für das Gesamtjahr 2017

SÜSS MicroTec realisiert Sonderertrag in Höhe von 2,0 Mio. Euro im dritten Quartal 2017 und erhöht die Ergebniserwartung für das Gesamtjahr 2017

Garching, 10.08.2017 - Die SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG, ein Tochterunternehmen der SÜSS MicroTec SE, hat am 9. August 2017 ein Lizenzabkommen zur Vermarktung einer von SÜSS MicroTec entwickelten Technologie zum Reinigen von Fotomasken abgeschlossen.

Die Vereinbarung sieht die Zahlung einer Lizenzgebühr an SÜSS MicroTec in Höhe von 2,0 Mio. EUR im dritten Quartal 2017 vor. Zudem können in den Folgejahren weitere Lizenzgebühren fällig werden. Die Lizenzgebühr wird sich positiv auf das Ergebnis des dritten Quartals sowie auf das Gesamtjahr 2017 auswirken. Aus diesem Grund hebt das Unternehmen die Erwartung für das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern) für das Geschäftsjahr 2017 von 13 - 17 Mio. EUR auf 15 - 19 Mio. EUR an. Im Geschäftsjahr 2016 lag das EBIT bei 11,1 Mio. EUR.

Die Technologie kann als Reinigungsmodul auch zur Reinigung von Wafern im sogenannten Front-End einer Chipfabrik eingesetzt werden. Lizenznehmer ist ein führender japanischer Equipment-Hersteller, der bereits Maschinen für die Front-End-Fertigung in seinem Programm hat und nun die von SÜSS MicroTec entwickelte Technologie als ein Modul in seinen Maschinen einsetzen wird.

Die von SÜSS MicroTec für das Reinigen von Fotomasken entwickelte Technologie bietet gegenüber anderen bisher eingesetzten Verfahren den großen Vorteil, dass wesentlich weniger aggressive Chemikalien eingesetzt werden müssen und somit erhebliche Entsorgungskosten bei den Kunden eingespart werden können. Ein solches Reinigungsmodul lässt sich auch in Reinigungsmaschinen für das Front-End einsetzen, die SÜSS MicroTec aber nicht im Produktportfolio hat. Durch dieses Lizenzabkommen kann SÜSS MicroTec somit seine eigene Technologie in andere, sonst nicht erreichbare Anwendungsfelder vermarkten.

