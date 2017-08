Gold zieht wieder an. Und das nicht zu knapp. Kein Wunder: In Europa wanken die Aktienmärkte. Und die in den USA, wo man bisher immer noch so tut, als wäre alles in allerbester Ordnung, könnten schnell folgen. Die Angst davor, dass zwei unberechenbare Menschen mit zu viel Macht die Welt in ernste, sehr ernste Schwierigkeiten bringen, geht um. Und der hektische Blick der Investoren sucht nach Ausweichmöglichkeiten und findet - Gold. Was für Aktien grundsätzlich nicht gut ist. Für den kanadischen Goldminen-Riesen Barrick Gold (ISIN: CA0679011084) aber natürlich schon.

Je höher der Goldpreis, desto höher werden hier die Gewinnmargen. Mit Hebel auch noch, weil man hier ja ab der Break Even-Schwelle rechnen muss. Nicht überraschend also, dass die Aktie jetzt die Kurse gekriegt hat. Rebreak über die Widerstandszone 15,96/16,14 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...