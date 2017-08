Die Western Union Company (NYSE: WU) und Liverpool FC haben heute die Vereinbarung einer auf mehrere Jahre angelegten Partnerschaft bekanntgegeben, in deren Rahmen Western Union, als ein weltweit führendes Unternehmen für globale Zahlungs- und Geldtransferdienste, ein offizieller Hauptpartner und der offizielle Geldtransferpartner des Liverpool FC wird. Das Unternehmen wird zudem der erste Ärmelsponsor des Clubs dazu findet sich das Western Union-Logo auf den Ärmeln der LFC-Trikots.

Als offizieller Geldtransferpartner des Liverpool FC wird Western Union mit seiner globalen, grenzüberschreitenden, digitalen Transfer- und Zahlungsplattform dem Klub die Durchführung von Geldtransfers erleichtern. Western Union wird dem Liverpool Football Club und dessen Fans schnelle, unkomplizierte digitale Zahlungswege und Geldtransfers anbieten, die ihnen die Verbindung mit ihren Familien und Freunden in der Ferne als auch zu praktisch jedem anderen Ort auf der Welt ermöglicht.

"Das Geschäftsziel sowohl von Western Union als auch des Liverpool FC beruht auf unsrem Bestreben, Menschen zusammenzubringen, entweder durch die Übersendung von Geld oder aber durch begeisternde Fußballerlebnisse", erklärte Jean-Claude Farah, President von Global Payments bei Western Union. "Diese Partnerschaft geht weit über einen Aufnäher auf einem Trikot hinaus, denn wir wollen unsere Expertise zum digitalen Geldtransfer einbringen, um die Verbindungen des Liverpool FC und der Fans untereinander überall auf der Welt zu festigen."

Billy Hogan, Chief Commercial Officer und Managing Director beim Liverpool Football Club, äußerte: "Western Union ist eine sofort erkennbare Marke mit einer wahrhaft weltweiten Ausstrahlung und wir sind höchst erfreut, das Unternehmen als unseren ersten Ärmelsponsor überhaupt sowie als offiziellen Hauptpartner begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Western Union in dieser Partnerschaft, mit der wir für unsere Fans im Vereinigten Königreich und im Ausland neue Möglichkeiten und Gelegenheiten bieten wollen."

Die beiden Organisationen können beide jeweils auf eine wechselvolle Geschichte und ein wahrhaft globales Publikum verweisen. Genauso wie die Macht des Fußballs diesen Grenzen überwinden lässt und Menschen zusammenbringt, blickt Western Union auf eine 160-jährige Unternehmensgeschichte zurück, in deren Verlauf man Kunden in mehr als 200 Ländern und Regionen zusammengebracht hat. Der 125 Jahre alte Liverpool Football Club hat mehr als 700 Mio. Anhänger, die seine Geschicke aktiv im Fernsehen, den sozialen sowie den traditionellen Medien verfolgen.

"Wir sind stolz darauf, einen Sport zu feiern, der Milliarden Menschen auf der ganzen Welt vereint, und mit einem Partner zu arbeiten, der in so hohem Maße unsere Werte teilt", erklärte Elizabeth G. Chambers, Chief Strategy, Product and Marketing Officer bei Western Union. "Unsere Kunden sind in der digitalen Welt zu Hause und mobil. Sie bewegen nicht nur Gelder, sondern auch ihr Humankapital ihre Kulturen, Werte und sportlichen Loyalitäten. Wie wir hat der Liverpool FC eine aktive, diverse und globale Anhängerschaft, die Teil eines größeren Ganzen sein wollen, und wir können ihnen dabei helfen, das zu erreichen."

Western Union treibt seine ambitionierte digitale Expansion in zahlreichen Ländern auf der Welt weiter voran und wird seine umfangreichen grenzüberschreitenden sowie FinTech-Ressourcen nutzen, um die Zahlungsdienste für den Klub wie auch für die LFC-Fans und dessen Dienstleister bzw. Geschäftspartner zu verbessern. Ganz gleich ob sie sich nicht weit von Zuhause oder weit in der Ferne aufhalten, können sie zu Western Union gehen, wenn sie Hilfe bei der Versendung von Geld, ganz gleich wie und wohin sie es brauchen, wünschen.

Das Western Union-Logo ist seit der Gründung des Liverpool FC das erste, das auf dem Ärmel, und das sechste, das auf dem Trikot zu sehen sein wird.

Die Partnerschaft geht für Western Union mit den Vorteilen, die mit der Vielzahl an Marketing- und Promotionsrechten des LFC verbunden sind, einschließlich des digitalen und Social Media-Support, LED-Botschaften in den Zonen am Spielfeldrand sowie Branding innerhalb des Anfield-Stadiums, dessen Fan-Lounge und über die Medienkanäle des Klubs einher. Des Weiteren gehören exklusive Bewirtungs- und Konferenzgelegenheiten sowie der Zugang zu internationalen Tourneen der Spieler und Legenden des Liverpool FC während der Vorsaison dazu.

Zum Auftakt der Partnerschaft wird Western Union Liverpool FC-Fans in dem Vereinigten Königreich, Irland, Frankreich, Dänemark, Norwegen und Schweden als Promotion eine gebührenfreie* Geldüberweisung in der Zeit vom 10. August bis zum Monatsende anbieten.

Der Western Union-Aufnäher ist für alle LFC-Fans, die ein Liverpool FC-Trikot der Saison 2017-18 gekauft haben, kostenlos erhältlich und kommt am 27. August in den stationären sowie den Online-Verkauf. Ausführliche Informationen dazu finden Sie auf www.liverpoolfc.com.

*Western Union verdient zudem am Währungstausch. Wenn Sie einen Anbieter für Geldsendungen aussuchen, müssen Sie die Überweisungsgebühren und Wechselkurse sorgfältig miteinander vergleichen. Die Gebühren, Wechselkurse und Steuern können je nach Markenkanal und aufgrund einer Vielzahl an standortabhängigen Faktoren variieren. Gebühren und Kurse können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Über Western Union

Die Western Union Company (NYSE: WU) ist ein führendes Unternehmen für globale Zahlungsdienste. Gemeinsam mit den Zahlungsdiensten unter den Marken Vigo, Orlandi Valuta, Pago Facil und Western Union Business Solutions bietet Western Union Privatkunden und Unternehmen die Möglichkeit, weltweit schnell, zuverlässig und bequem Geld zu versenden und zu empfangen, Zahlungen zu veranlassen und Zahlungsanweisungen zu erwerben. Mit Stand vom 30. Juni 2017 wurden die Dienstleistungen unter den Marken Western Union, Vigo und Orlandi Valuta über ein gemeinsames Netzwerk aus mehr als 550.000 Agenturen in 200 Ländern und Hoheitsgebieten sowie über mehr als 150.000 Geldautomaten und Vertriebsstellen angeboten. Sie schließen die Fähigkeit ein, Geld auf mehr als eine Milliarde Konten zu überweisen. Im Jahr 2016 wickelte die Western Union Company weltweit 268 Millionen Consumer-to-Consumer-Transaktionen mit einer Kapitalsummenbewegung von 80 Milliarden US-Dollar sowie 523 Millionen geschäftliche Zahlungen ab. Weitere Informationen finden Sie auf www.westernunion.com.

WU-G

Über den Liverpool FC

Der Liverpool FC wurde 1892 gegründet und gehört mit dem Gewinn von 18 nationalen Meistertiteln, sieben FA Cups, acht League Cups, fünf Europacups, drei UEFA-Pokalen, drei europäischen Super Cups sowie 15 Charity Shield-Trophäen zu den traditionsreichsten und berühmtesten Fußballklubs der Welt.

Angesichts seines Selbstverständnisses als ein sich seiner sozialen Verantwortung bewussten Klubs ist der Liverpool FC stolz auf sein Erbe und engagiert sich in seinen Communities über seine offizielle wohltätige Liverpool FC Foundation. Über eine Reihe von preisgekrönten Programmen motiviert und inspiriert die Stiftung Kinder und Erwachsene sowohl im In- als auch im Ausland und stützt sich dabei auf den Fußball und die Macht des Liverpool FC-Logos. Das Engagement des Klubs wurde durch die Verleihung der Community Mark durch die Organisation Business in The Community gewürdigt. Der Liverpool FC ist eine globale Marke, der mit führenden kommerziellen Partnern auf der ganzen Welt kooperiert und dabei beispiellose Geschäftsgelegenheiten bietet.

