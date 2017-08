Wird Deutschlands größter Baukonzern teilweise "regermanisiert"? So lautet die neueste Version mit Ursprung Madrid. Ergänzend zu unserer kürzlichen Einschätzung neu:



Großaktionär ACS hält bekanntlich 70 % an HOCHTIEF, benötigt aber 17 Mrd. € für den möglichen Kauf von ABERTIS im Übernahmekampf gegen die Familie Benetton. ACS hält derzeit 72 % an HOCHTIEF und erwägt die Reduzierung auf 51 %. Dann wäre eine Offerte an deutsche Investoren die logische Folge. Oder aber eine Lancierung dieses Anteils über den Markt.



Zu welchem Preis? Wir hatten den Korrekturkurs deshalb vorsichtshalber auf 130 € zurückgenommen. Das müsste klappen, denn eine Emission im Volumen von etwa 2,5 bis 2,7 Mrd. € ist für den deutschen Markt ein anspruchsvoller Plan. Dennoch: Es wäre eine deutliche Bereicherungdes MDAX.



