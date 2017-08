Das kurze Luftholen nach der Rallye im Juli ist beim deutschen Biotechwert 4SC bereits wieder beendet. Mehr als acht Prozent geht es heute nach dem Bericht für das erste Halbjahr nach oben. In den ersten sechs Monaten kletterten die Umsatzerlöse um zehn Prozent auf 0,94 Millionen Euro. Unter anderem floss hier im zweiten Quartal eine Meilensteinzahlung von Link Health mit ein. Der Periodenverlust verringerte sich um 15 Prozent auf 5,6 Millionen Euro. Unter dem Strich meldet die Gesellschaft einen Verlust je 4SC Aktie von 0,30 Euro gegenüber 0,35 Euro in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres. Positiv wurde zudem am Markt aufgenommen, dass 4SC nach der jüngsten Kapitalerhöhung über 41 Millionen Euro bis in das Jahr 2020 finanziert ist.

