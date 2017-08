Als ich die von den Marktteilnehmern völlig unterschätzte MagForce im AKTIONÄR Nr. 12/2017 ("Pioniergewinne mit Krebs") empfahl, notierte der Krebsspezialist noch bei 4,45 Euro. Nach einer darauffolgenden glatten Kursverdopplung ist der Titel wieder bis in den Bereich knapp oberhalb von 6,00 Euro zurückgekommen. Dieses Kursniveau sollten spekulativ ausgerichtete Anleger jetzt konsequent zu Neu- beziehungsweise Zukäufen nutzen. Denn: Die auf die nanotechnologische Krebsbehandlung ausgerichtete Berliner Biotech-Firma konnte jetzt eine zusätzliche Finanzierung in trockene Tücher bringen. Und diese hat es wahrlich in sich.

