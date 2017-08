Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe, und Innogy Business Services UK Limited, eine Tochtergesellschaft von innogy SE, einem etablierten europäischen Energieunternehmen, wurden von der im Bereich Technologieforschung und Beratung führenden globalen Information Services Group (ISG) als Gewinner der ISG Paragon Awards™ Europa 2017 benannt.

Innogy Business Services UK und Wipro erhielten Anerkennung für ihre herausragende Arbeit und Partnerschaft in der Kategorie "Exzellenz", die Branchenführer für herausragende Lieferleistung durch einen Serviceprovider auszeichnet.

Geschaffen von ISG Events, einer neuen Geschäftseinheit, die hochwertige Branchenkonferenzen anbietet, die man nicht versäumen darf, feiert der ISG Paragon Awards™ Europa die Weiterentwicklung der Beschaffungsindustrie durch die Anwendung neuer Beschaffungsansätze und digitaler Technologie einschließlich des Einsatzes von robotergesteuerter Prozessautomatisierung (Robotic Process Automation).

Die Gewinner wurden durch ein unabhängiges Panel von Branchenexperten der Bereiche Business, Medien und Philanthropie ausgewählt.

Barry Matthews, Partner von ISG, sagte: "Die ISG Paragon Awards™ sind eine Anerkennung und Ehrung für Organisationen und Personen, die wesentlich dazu beigetragen haben, dass Unternehmen neue Prozesse und Technologien bestmöglich nutzen können. Wir möchten Innogy Business Services UK und Wipro für ihre bahnbrechende Vision und ihren ermutigenden Ansatz der Übernahme der Wipro HOLMES Artificial Intelligence PlatformTM für Service-Exzellenz beglückwünschen. Hierdurch wird der Wert starker Partnerschaften zwischen Unternehmen und ihren Service-Providern demonstriert."

Als strategischer Partner von Innogy Business Services UK, bietet Wipro seit 2013 Rechenzentrumsdienstleistungen, Anwendungsunterstützung und Anwendungsentwicklung. Mit Wipro HOLMES ist Innogy Business Services UK in der Lage, die operative Effizienz und die Endnutzerzufriedenheit innerhalb des Infrastrukturmanagements, der Anwendungen und der wichtigsten Geschäftsprozesse des Unternehmens zu steigern und seine digitale Reise zu beschleunigen. Dies wurde erreicht durch eine Kombination von Vorhersagesystemen, kognitiver Prozessautomation, grafikintensiven Anwendungen, Wissensvisualisierung und maschineller Schlussfolgerung.

Im Zuge der Anerkennung für den Award, sagte Birgit Lichtenstein, Managing Director von Innogy Business Services UK Limited: "Wir verfolgen immer das Ziel, besser und schneller zu werden. Automatisierung und künstliche Intelligenz sind zu einem unverzichtbaren Teil der durchgehenden Prozesskette geworden, um unsere allgemeine Geschäftsentwicklung zu unterstützen. Die anhaltende Erweiterung und das rapide Wachstum von Automatisierung und künstlicher Intelligenz haben mit Sicherheit effiziente Verbesserungen freigesetzt und werden dies auch in Zukunft tun. Wir sind sehr stolz, dass wir dafür mit dem Paragon Award ausgezeichnet wurden."

Arun Krishnamurthi, Senior Vice President vertikale Versorgungsunternehmen, Wipro Limited, sagte: "Wipro steht jetzt seit über fünf Jahren an vorderster Stelle auf dem Weg zur Automatisierung und künstlichen Intelligenz. Unsere mutigen Investitionen im Bereich des kognitiven Computings positionieren Wipro als den Partner der Wahl für unsere Kunden der Versorgungsindustrie. Dieser renommierte Award von ISG ist ein Zeugnis für die außergewöhnlichen Ergebnisse, die Wipro HOLMES bei der Wertschöpfung für Kunden rund um die Versorgungsindustrie liefert."

