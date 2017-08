Unternehmensanleihen weekly: Kreditspreads im Euroland bauen Rekordtiefs aus. Bessere Finanzierungskoditionen treiben Corporate-Emissionen an

Die Ralley auf den Märkten für Unternehmensanleihen läuft weiter. Die Kreditspreads für auf Euro lautende Unternehmensanleihen bleiben im Vergleich zur Vorwoche auf einem niedrigen Niveau. Gemessen am iBoxx Corporates EUR signalisiert das Spreadniveau von aktuell 43,5 Basispunkten eine hohe Nachfrage internationaler Investoren nach Anleihen europäischer Unternehmen mit Investmentgrade-Rating (Vorwoche: 43,1 bp). Ohne die Unternehmen aus der Finanzbranche notieren die Risikoprämien über der Swapkurve bei 41,1 Basispunkten (Stand: 09.08.2017).

Innerhalb der iBoxx-Sektoren bestimmt aktuell vor allem die Automobilindustrie die Schlagzeilen. Die Kreditspreads der im Index vertretenen Autobauer haben sich in der zurückliegenden Woche stabilisiert. Mit 54,4 Basispunkten ist im Wochenvergleich sogar ein Rückgang in den Risikoprämien wahrnehmbar (Vorwoche 56,5 bp). Anleiheinvestoren trauen den Autoherstellern offenbar zu, Lösungsansätze für die Emissionsproblematik des Dieselantriebs zu finden. So haben die Hersteller u.a. beschlossen, eine Umweltprämie für den Umstieg von alten Dieselfahrzeuge auf emissionsärmere Neuwagen einzuführen. Die Marktreaktion impliziert, dass die Anleger aus derartigen Marketingaktivitäten keine bonitätsbelastende Effekte auf den Sektor erwarten.

Eimissionsseitig ist der europäische Markt für Unternehmensanleihen von einer hohen Aktivität geprägt. Insgesamt haben europäische Unternehmen außerhalb des Finanzsektors von Januar bis Juli neue auf EUR lautende Titel in Höhe von rund 138 Mrd. EUR begeben. Davon entfallen 75 Mrd. EUR auf Titel von Emittenten mit Investmentgrade-Rating (IG), 29 Mrd. auf den High-Yield-Bereich und 34 Mrd. auf Anleihen von Unternehmen ohne Rating (NR). Dies entspricht gegenüber dem Emissionsjahr 2016 einer Zunahme um insgesamt 20 Mrd. EUR. Auch im Juli 2017 blieb die Emissionstätigkeit auf einem hohen Level. Auffallend ist besonders die hohe Emissionstätigkeit bei High-Yield-Unternehmensanleihen (Vorjahr: 15 Mrd. EUR) und bei Titeln ungerateter Unternehmen (Vorjahr: 15 Mrd. EUR). Diese Entwicklung lässt sich mit der Verbesserung der Finanzierungskonditionen innerhalb der Eurozone erklären. Gemessen am Bloomberg Eurozone Financial Conditions Index, welcher die Verfügbarkeit von Krediten und die Finanzierungsmodalitäten abbildet, nehmen Unternehmen seit Mitte 2016 einen leichteren Zugang zum Kreditmarkt wahr. Der Index näherte sich vergangenen Quartal wieder dem positiven Bereich an, welcher eine entspannte Kreditvergabe impliziert. Die Rahmenbedingungen für eine rege Emissionstätigkeit sind damit gut.

