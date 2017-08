Auden AG: Vorstand stellt Antrag auf gerichtliche Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern

Berlin - Der Vorstand der in Berlin ansässigen Beteiligungsgesellschaft Auden AG hat Anfang dieser Woche beim Amtsgericht Potsdam einen Antrag gemäß § 104 Abs. 1 AktG auf gerichtliche Bestellung von drei Aufsichtsratsmitgliedern gestellt. Dabei handelt es sich um Alexander Wegner, Prof. Dr. Dieter Benatzky und Christian Frenko. Die nachfolgend beschriebenen Herren wurden im Rahmen eines Auswahlprozesses unter Einbeziehung größerer Aktionäre der Auden AG identifiziert, geprüft und vom Vorstand der Gesellschaft auf eine mögliche Kandidatur angesprochen. Sie haben ihre Zustimmung zu sofortigen Ernennung als Aufsichtsräte der Auden AG gegeben; die Entscheidung zur Ernennung obliegt nun dem Amtsgericht Potsdam und wird in den kommenden Tagen erfolgen.

Als Chartered Financial Analyst (CFA) sowie Investmentanalyst / DVFA verfügt Alexander Wegner über umfassende Kenntnisse im Kapitalmarktbereich sowie der Bilanz- und Finanzanalyse. Er blickt auf eine vielseitige internationale Karriere im Bereich Asset und Wealth Management zurück. So war er u.a. viele Jahre für die Deutsche Bank in Frankfurt und New York sowie den ABN AMRO-Konzern in Deutschland und der Schweiz tätig. Als langjähriger Leiter des Asset Managements bzw. der Vermögensverwaltung verantwortete er erfolgreich das Management von sehr hohen Kundenvermögen in sämtlichen Anlageklassen. Seine Kernkompetenzen liegen u.a. im Bereich Investmentprozesse und zeitgemäßes Risiko-Management für liquide und illiquide Anlagen. Herr Wegner ist selbst Gründer im Bereich "Ecosystem Intelligence" und kennt die deutsche Investment-Startup-Szene und somit das Kerngeschäft der Auden AG sehr gut. Aktuell ist er für eine bekannte Unternehmerfamilie als Chief Investment Officer tätig. Nebenbei ist er unternehmerisch sowie beratend tätig. Herr Wegner ist bei diversen Startups persönlich investiert, was seine Kenntnisse im Zielmarkt der Auden AG extrem wertvoll macht.

Prof. Dr. Dieter Benatzky ist Senior-Professor und Ehrensenator der Hochschule Rosenheim im Fachgebiet Betriebswirtschaft und dem Schwerpunkt Marketing. Er unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung von Marken, Produkten und Vertriebsstrategien. Vor seiner Karriere im wissenschaftlichen Umfeld war Prof. Dr. Benatzky Leiter Marketing der GEHE bzw. Celesio AG, inzwischen Teil des börsennotierten US-Konzerns McKesson Corporation. Prof. Dr. Benatzkys langjährige Managementerfahrung in einem multinationalen Konzern sowie seine wissenschaftliche Arbeit im Bereich Marketing stellen für die Auden AG einen erheblichen Mehrwert bei der Prüfung von Beteiligungen sowie in der Betreuung und Weiterentwicklung des bestehenden Portfolios dar.

Christian Frenko verfügt über langjährige Erfahrungen und ein exzellentes Netzwerk auf Vorstands- und Geschäftsleitungsebene im Medien- und Investmentbereich. In der Vergangenheit hat Herr Frenko als externer Berater bei der Prüfung und Umsetzung von drei Beteiligungsprojekten maßgeblich zum operativen Erfolg der Auden AG beigetragen. Er besitzt somit ein sehr gutes und tagesaktuelles Verständnis zu den bestehenden Beteiligungen und deren Erfolgsaussichten und kann damit seine Aufsichtsratskollegen bei der Einschätzung des bestehenden Portfolios und anstehender neuer Projekte ideal unterstützen.

Die Bestellung der drei Aufsichtsräte wird von einer Mehrheit des Grundkapitals der Auden AG unterstützt bzw. getragen. Die jeweiligen Aktionäre haben gegenüber dem Amtsgericht bereits schriftlich ihre Unterstützung der drei vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder erklärt.

Nach der Bestellung werden Vorstand und Aufsichtsrat umgehend den Jahresabschluss 2016 mit dem Wirtschaftsprüfer KPMG fertigstellen und veröffentlichen. Ferner wird der Vorstand proaktiv mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Presse- und Ad-hoc-Meldungen der vergangenen Monate diskutieren und jeweiligen Hintergründe erläutern bzw. belegen.

Über Auden AG: Die Auden AG mit Hauptsitz in Berlin investiert gezielt in sorgfältig ausgewählte wachstumsstarke Unternehmen. Die Gesellschaft verfolgt einen aktiven, wertorientierten Beteiligungsansatz und fördert ihre Portfoliofirmen fortlaufend durch ihr Netzwerk und Expertise. Durch die strenge Vorauswahl möglicher Engagements und die aktive Betreuung der eingegangenen Beteiligungen können sich Family Offices und Institutionelle Investoren ebenso wie Privatanleger die außerordentlichen Renditechancen in diesem komplexen und von außen schwer zugänglichen Markt sichern.

Disclaimer: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der Auden AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die Auden AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Kontakt: Auden AG Am Kupfergraben 6 10117 Berlin Tel.: + 49 30 80494800 Fax: + 49 30 80494809 E-Mail: ir@auden.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Auden AG Am Kupfergraben 6 10117 Berlin Deutschland Telefon: + 49 30 80494800 Fax: + 49 30 80494809 E-Mail: info@auden.com Internet: www.auden.com ISIN: DE000A161440 WKN: A16144

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

