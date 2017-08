Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Berges geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.433,54 -1,01% +4,35% Stoxx50 3.064,20 -1,25% +1,78% DAX 12.014,30 -1,15% +4,64% FTSE 7.385,06 -1,51% +3,39% CAC 5.115,23 -0,59% +5,20% DJIA 21.911,68 -0,62% +10,87% S&P-500 2.448,66 -1,03% +9,37% Nasdaq-Comp. 6.250,59 -1,60% +16,11% Nasdaq-100 5.820,98 -1,66% +19,68% Nikkei-225 19.729,74 -0,05% +3,22% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,09 +36

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,18 49,56 -0,8% -0,38 -13,7% Brent/ICE 52,69 52,7 -0,0% -0,01 -10,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.284,73 1.277,24 +0,6% +7,50 +11,6% Silber (Spot) 17,08 16,95 +0,7% +0,13 +7,2% Platin (Spot) 981,10 976,50 +0,5% +4,60 +8,6% Kupfer-Future 2,91 2,93 -0,5% -0,01 +15,5%

FINANZMARKT USA

Am Donnerstagmittag New Yorker Zeit weiten die Kurse an der Wall Street ihre Verluste aus. Die Angst vor einem Krieg mit Nordkorea bleibt das alles beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Konjunkturdaten und Unternehmensergebnisse erhalten in dieser Gemengelage weniger Aufmerksamkeit. An Konjunkturdaten wurden am Donnerstag die Erzeugerpreise aus dem Juli und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Die Erzeugerpreise sanken sowohl insgesamt als auch in der Kernrate um 0,1 Prozent, während Volkswirte einen Anstieg um je 0,2 Prozent erwartet hatten. Die Zahl der Erstanträge stieg wider Erwarten um 3.000; hier war ein Rückgang um 1.000 erwartet worden. Vermeintlich sichere Häfen wie Gold oder Anleihen bleiben vor dem Hintergrund des Nordkorea-Konflikts gefragt. Steigende Kurse drücken die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 2 Basispunkte auf 2,23 Prozent. Gold und Anleihen profitieren aber auch von den überraschend schwachen Erzeugerpreisen, denn sie dämpfen die Erwartungen an eine baldige Zinserhöhung der US-Notenbank. Auch der Dollar gibt in Reaktion auf die Daten leicht nach. Am Ölmarkt haben die Preise bereits wieder ins Minus gedreht. Nach dem Überwinden der 50-Dollar-Marke sei der Preis wieder zurückgefallen, heißt es am Markt. Die Erholungsbewegung beim Öl gerät mit der Sorge um ein Überangebot immer wieder ins Stocken. Die Bilanzsaison der US-Unternehmen läuft unterdessen allmählich aus. Am Donnerstag haben mit Kohl's und Macy's zwei Einzelhändler Quartalsausweise vorgelegt. Anders als die vorbörslichen Indikationen vermuten ließen, kommen die Zahlen nicht gut an; die Macy's-Aktie fällt um 8,3 Prozent, für Kohl's geht es um 6,8 Prozent nach unten. Die Entwicklung im Einzelhandel wird aufmerksam beobachtet, weil sie Aufschluss über den privaten Konsum gibt, der tragende Säule der US-Wirtschaft ist.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q, New York

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten hat sich die Talfahrt am Donnerstag fortgesetzt. Besonders unter Druck standen Rohstoffaktien, aber auch Bankaktien standen mit den wieder sinkenden Zinsen auf der Verliererseite. Händler sprachen von einer Flucht aus Risikoanlagen wegen des Nordkorea-Konflikts. Daneben prägte die Berichtsaison den Markt, mit dem letzten "Großkampftag" bei den Zahlen zum vergangenen Quartal. Großer Gewinner waren Aegon mit plus 5,3 Prozent. Hier beflügelte die Kombination aus starken Geschäftszahlen und Verkauf von Unternehmenstöchtern. Auch die Zahlen von Thyssen kamen gut an, auch wenn die Aktie zeitweise in den Sog der Rohstoff-Branche geriet. Zum Handelsende schafften Thyssen ein Plus von 0,8 Prozent. Für Henkel ging es um 4,1 Prozent abwärts, nachdem das organische Umsatzwachstum die Konsensprognose deutlich verfehlt hatte. Im TecDAX gewannen Evotec nach guten Zahlen 8,6 Prozent. Dagegen brachen SLM Solutions nach einem deutlichen Umsatzrückgang im ersten Halbjahr um fast 14 Prozent ein. Im SDAX gewannen Heidelberger Druck 8,8 Prozent, nachdem der Gewinn die Erwartungen geschlagen hatte. Im MDAX verloren Lanxess 3,3 Prozent, obwohl Marktteilnehmer von soliden Zahlen sprachen. Einige Analysten hätten mit einer Präzisierung der Prognose gerechnet, dies sei ausgeblieben und das sorge für Enttäuschung, sagten Händler. Aurubis gaben nach ihren Zahlen 6 Prozent ab. Zurich Insurance verloren nach Zahlen "nur" 0,4 Prozent. Der Versicherer hat im zweiten Quartal von geringeren Kosten und einem guten Lebensversicherungsgeschäft profitiert. Adecco gaben nach der Zahlenvorlage um 6,4 Prozent nach. Der Zeitarbeitsvermittler habe zwar gute Zahlen vorgelegt, "aber Adecco wird immer mehr mit Blick auf die Abhängigkeit vom Autosektor bewertet", hieß es. Hier sehe der Markt eine Umsatzspitze erreicht bei der Vermittlung von Zeitarbeitern an die Autoindustrie.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:57 Mi, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1752 +0,17% 1,1733 1,1737 +11,7% EUR/JPY 128,48 -0,41% 129,00 129,10 +4,5% EUR/CHF 1,1336 +0,01% 1,1334 1,1342 +5,8% EUR/GBP 0,9054 +0,13% 0,9042 1,1070 +6,2% USD/JPY 109,33 -0,57% 109,96 109,99 -6,5% GBP/USD 1,2982 +0,05% 1,2975 1,2993 +5,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach dem Nordkoreaschrecken des Vortages ist am Donnerstag eine breite Erholung an den asiatischen Aktienmärkten ausgeblieben. Zwar stabilisierte sich der Dollar zum Yen und auch der Goldpreis stieg nicht weiter, an den Aktienmärkten dominierten aber weiter Abgaben. In Japan verpufften maue Maschinenbauaufträge weitgehend. Analysten hätten noch Schlimmeres befürchtet, hieß es zu den im Juni klar verfehlten Prognosen der Volkswirte. Gestützt wurde der Markt etwas von positiven Geschäftsausweisen von Kansai Paint und Sumitomo Realty & Development, deren Aktien um 4,7 bzw. 2,4 Prozent anzogen. Die Kosmetikaktie Shiseido schoss um 14 Prozent in die Höhe nach überzeugenden Geschäftszahlen. Aber auch der Devisenmarkt stützte etwas, denn der Dollar fing sich und ging mit 109,99 Yen um. Er bewegte sich damit auf Vortagesniveau. Die Börse in Hongkong wurde belastet vom 7,0-prozentigen Einbruch des Immobilienentwicklers Wharf. Analysten sind von der Richtigkeit der geplanten Abspaltung der Gewerbeimmobilien nicht überzeugt. China Unicom verloren nach ihrem Zweijahreshoch des Vortages 2,0 Prozent. Der Mobilfunkbetreiber versuchte Ängste zu zerstreuen, die beiden Mutterkonzerne könnten Aktien von Unicom veräußern. Gute Geschäftszahlen von China Mobile (+2,8 Prozent) ließen den HSI einen Teil seiner Verluste bis zum späten Handel wettmachen. Logan Property sprangen um 5,2 Prozent auf ein Allzeithoch nach guten Halbjahreszahlen und üppigen Ausschüttungen des Immobilienentwicklers.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Volkswagen sagt geplante Allianz mit Tata Motor ab

Die geplante strategische Allianz zwischen Volkswagen und dem indischen Autokonzern Tata Motor wird es nun doch nicht geben. Beide Unternehmen seien zu dem Schluss gekommen, dass sich die erwarteten technischen Vorteile und Kostensynergien nicht erzielen ließen, teilte die VW-Tochter Skoda mit. Für die Zukunft sei eine Partnerschaft aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

Opel steigt mit "Umweltprämie" in den Rabattkampf ein

Nach Volkswagen, Daimler und BMW will auch Opel Kunden mit älteren Dieselfahrzeugen zu einer Neuanschaffung animieren. Käufer eines Neuwagens könnten bis zu 7.000 Euro Bonus erhalten, teilte Opel mit. Damit solle die Erneuerung des Fahrzeugbestandes in Deutschland gefördert werden. Autofahrer, die von einem älteren Dieselfahrzeug (Euro 1- bis Euro 4-Norm) gleich welcher Marke auf ein neues Opel-Modell umsteigen, sollen ab sofort die "Opel Umweltprämie" erhalten können. Der Bonus reicht von 1.750 Euro für das Modell Karl bis zu 7.000 Euro für den Insignia.

Elumeo erzielt operativen Gewinn

Der Edelsteinhändler Elumeo SE hat im zweiten Quartal operativ wieder einen Gewinn erzielt und seinen Nachsteuerverlust dank Kostensenkungen eingegrenzt. Der Umsatz sank im Quartal auf 19,1 von 20,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug rund 8.000 Euro, nachdem im zweiten Quartal des Vorjahres ein Minus von 3,26 Millionen Euro zu Buche gestanden hatte. Nach Steuern lag der Fehlbetrag bei knapp 300.000 Euro nach 3,36 Millionen zuvor.

PNE Wind bestätigt trotz schwachem Halbjahr Prognose

Der Windenergiespezialist PNE Wind hat im ersten Halbjahr weniger umgesetzt und seinen operativen Verlust ausgeweitet. Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Aufbau eines europäischen Windparkportfolios belasteten das Ergebnis, wie das Unternehmen mitteilte. Die Prognose bestätigte die PNE Wind AG jedoch. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll im Gesamtjahr weiterhin in der Spanne von 0 bis 15 Millionen Euro liegen.

Süss erhöht dank Lizenzvertrag EBIT-Prognose 2017

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 10, 2017 12:07 ET (16:07 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.