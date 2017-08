LINZ (dpa-AFX) - Der Skandal um mit Fipronil belastete Eier hat nun auch Österreich erreicht: Zwei Großhändler haben nach Angaben der Lebensmittelaufsicht Oberösterreich Hunderte Kilo gekochter und geschälter Eier aus den Niederlanden an Gastronomen im ganzen Land verkauft. Eine Rückrufaktion laufe, sagte der zuständige Landesrat Rudi Anschober am Donnerstag. Für die Chargen der oberösterreichischen Händler hatte es demnach in Deutschland eine Warnung gegeben.

"Es wurden sofort nach Information aus Deutschland die belieferten Abnehmer in ganz Österreich durch die beiden Unternehmen informiert und ein vorsorglicher Rückruf veranlasst", hieß es aus dem Büro Anschobers.

Die mit dem Insektengift Fipronil belasteten Eier sollen laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) nicht krebserregend oder erbgutschädigend sein. In höheren Dosen könne es aber zu Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen bis hin zu Lähmungserscheinungen kommen./saw/DP/tos

