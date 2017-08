Der österreichische Bankensektor überzeugt in diesen Tagen. Die Raiffeisen Bank präsentiert den höchsten Quartalsgewinn seit Jahren, die Erste Group legt ebenfalls starke Zahlen vor. Und die Aussichten bleiben sehr gut.

Ein strahlender Showmaster war Johann Strobl noch nie. Der neue Chef der österreichischen Raiffeisen Bank International (RBI) konnte bei der Vorlage der Bilanz am Donnerstag seinen Stolz dennoch nicht unterdrücken. In nüchterner Manier verkündete der frühere Risikovorstand der auf Osteuropa spezialisierten Bank den höchsten Konzerngewinn seit der Finanzkrise vor einem Jahrzehnt.

Raiffeisen konnte sein Ergebnis im ersten Halbjahr mit 587 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum 236 Millionen Euro) mehr als verdoppeln. "Unser erstes Halbjahr ist besser als erwartet", sagte Strobl mit dem für ihn typischen Understatement. "Besonders freue ich mich über die Ergebnisbeiträge aus Ungarn und der Ukraine. In Polen zeigt unser Optimierungsprogramm bereits erste Erfolge."

Raiffeisen profitiert vom Wirtschaftsaufschwung in Osteuropa. "Die anhaltend starke Wirtschaftsentwicklung in Osteuropa hat dazu beigetragen, dass sich unsere Risikokosten deutlich besser entwickelt haben als von uns erwartet", erklärte Strobl. Zum Ende der ersten sechs Monate lag der Anteil der notleidenden Kredite am gesamten Darlehensvolumen nur noch bis 7,3 Prozent. "Es gibt eine sehr erfreuliche Entwicklung der Risikokosten", sagte Finanzvorstand Martin Grüll.

Ursprünglich sollte das Ziel von unter acht Prozent erst Ende des Jahres erreicht werden. Der wichtigste Auslandsmarkt für Raiffeisen ist traditionell ...

