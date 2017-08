Schwarzach am Main - Allianz-Aktie: Allianz macht eine gute Figur - Aktienanalyse Die Allianz (ISIN DE0008404005/ WKN 840400) hat einen kräftigen Gewinnsprung hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Unter dem Strich seien im zweiten Quartal 2 Mrd.

Den vollständigen Artikel lesen ...