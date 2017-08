Frankfurt/Oder (ots) - Potsdam. Die brandenburgische Landesregierung will keine Stellen mehr in der Verwaltung abbauen. Das berichtet die Märkische Oderzeitung in ihrer morgigen Ausgabe. Zurzeit gibt es rund 48 000 Landesbedienstete. Das Niveau sollte mittelfristig beibehalten werden, sagte Finanzminister Christian Görke (Linke) in einem Interview mit der Zeitung. In der Finanzverwaltung und der Gerichtsbarkeit plant der Minister noch einen weitere Aufwuchs. Ursprünglich sollte das Personal bis 2020 auf 40 000 Stellen abgebaut werden. Später wurde die Zahl auf 44 200 korrigiert.



OTS: Märkische Oderzeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55506 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55506.rss2



Pressekontakt: Märkische Oderzeitung CvD Telefon: 0335/5530 563 cvd@moz.de