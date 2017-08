NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat sich die Talfahrt im Zuge der Nordkorea-Krise rasant beschleunigt. Für weitere Verunsicherung sorgte am Donnerstag, dass US-Präsident Donald Trump seine jüngste "Feuer-und-Wut"-Äußerung an die Adresse des asiatischen Landes nun für möglicherweise nicht scharf genug hielt. Als Belastung hinzu kamen eher enttäuschende Konjunkturdaten. Am Ende verzeichnete der Dow Jones Industrial mit einem Minus von fast 1 Prozent den größten prozentualen Tagesverlust seit Mitte Mai, während Technologiewerte noch mehr einbüßten.

Technologieaktien reagieren in der Regel besonders sensibel auf konjunkturelle und politische Nachrichten. Damit sackte der Nasdaq-100-Index um 2,22 Prozent auf 5788,19 Punkte ab. Der Dow weitete seine jüngsten Verluste deutlich aus und büßte 0,93 Prozent auf 21 844,01 Punkte ein. Der S&P 500 fiel um 1,45 Prozent auf 2438,21 Punkte./la/mis

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0314 2017-08-10/22:26