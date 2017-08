Für diesen allerersten KWN-Gipfel kamen Vertreter von 26 Schulen aus 18 Ländern und Regionen in Tokio zusammen.

Die Panasonic Corporation war Gastgeber des KWN Global Summit 2017, und die teilnehmenden Kinder aus 18 Ländern und Regionen stellten ihre Ideen unter dem Titel "Our Proposal For A Better Future" (Unser Vorschlag für eine bessere Zukunft) vor. Zu den Ideen der Kinder gehörten eine Gesellschaft, in der Menschen einander helfen und Vielfalt anerkennen, eine Gesellschaft, in der Personen so leben können, wie sie wollen, eine Gesellschaft ohne Ungleichheit und eine Gesellschaft, die Technologien entwickelt, die es Menschen erlauben, glücklich zu leben. Inmitten eines globalen Umfelds, das die Welt dazu aufruft, enger zusammenzuarbeiten, schufen sie Ideen für integrative Gesellschaften auf Grundlage ihrer eigenen Sichtweise der globalen Probleme, mit denen die Gesellschaft konfrontiert ist.

Das KWN Global Summit 2017 wurde im Rahmen von Kid Witness News (KWN) veranstaltet, einem Bildungsprogramm, durch das die Videoproduktion von Grund-, Mittel- und Oberschülern auf der ganzen Welt unterstützt werden soll. Es findet vom 1. bis 5. August in Tokio statt und führt etwa 100 Vertreter von 26 Schulen aus 18 Ländern und Regionen zusammen, die den KWN Global Contest 2017 in ihren jeweiligen Ländern gewonnen haben. Es handelt sich um ein Entwicklungsprogramm der nächsten Generation, das Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher kultureller Herkunft und mit unterschiedlichen sozialen Problemen die Chance gibt, ihr eigenes Land vorzustellen und mehr über die anderen Länder zu erfahren. So erhalten sie die Möglichkeit, zu erleben, was eine integrative Gesellschaft ist, und Ideen für zukünftige Gesellschaften zu entwickeln. Der Panasonic KWN Global Summit wurde erstmals im Rahmen des KWN-Programms durchgeführt.

Unter dem Motto "A Better Life, A Better Future" (Ein besseres Leben, eine bessere Zukunft), einer Vision die Panasonic verfolgt, sammelten die 100 Teilnehmer (darunter 52 Kinderjournalisten) aus 18 Ländern und Regionen der ganzen Welt Nachrichten und erlebten die Stadt und Gesellschaft von Tokio, während sie Gespräche über nationale Grenzen hinweg führten. Sie lieferten Präsentationen zu Ideen für die gemeinsame Gestaltung der Zukunft unter dem Motto "Our Proposal For A Better Future" (unser Vorschlag für eine bessere Zukunft).

Zu den Gästen, die der Präsentationsveranstaltung am 4. August beiwohnten, gehörten Kaoru Nemoto, Direktor des Informationszentrums der Vereinten Nationen in Tokio, Masaaki Komiya, Vice Director General des Tokyo 2020 Organisationskomitees, Duane Kale, Mitglied des Verwaltungsrats des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) und Mitglieder der Botschaften der jeweiligen Länder. Executive Officer Satoshi Takeyasu hielt eine Rede im Namen der Panasonic Corporation als Organisator des Gipfels. "Die Stimmen der Kinder als Mitglieder der kommenden Generation werden Einfluss auf die Gesellschaft haben und zu Innovationen inspirieren. Es ist meine Absicht, ihnen richtig zuzuhören und ihre Botschaft auch wirklich zu verstehen, um das versteckte Potenzial dieser Kinder umzusetzen." Die Präsentationen der Kinder zu ihren Vorschlägen für eine bessere Zukunft wurden dieser Erwartung gerecht. Die teilnehmenden Gäste gaben ihr Feedback zu den Präsentationen, lobten die Kinder als zukünftige globale Führungspersönlichkeiten und ermutigten sie, gemeinsam eine Zukunft aus einer globalen Sichtweise heraus zu schaffen. "Das Engagement der Jugend ist wichtig für uns. Ihr seid die Wegbereiter des Wandels. Es liegt in der Hand eines und einer jeden von euch, eine bessere Zukunft zu schaffen", sagte Kaoru Nemoto.

Panasonic hofft, Kindern dabei zu helfen, die Qualitäten und Fähigkeiten zu entwickeln, die erforderlich sind, um in der Gesellschaft der Zukunft zu leben und globale Talente zu fördern. Unter diesem Aspekt wird Panasonic Kindern und Jugendlichen durch dieses Programm seine volle Unterstützung geben, damit sie im Streben nach der Erfüllung ihrer Träume und der Zukunft all ihre Fähigkeiten zeigen und ihr vollständiges Potenzial ausschöpfen können.

[Übersicht über den Panasonic KWN Global Summit 2017] Daten: Dienstag, 1. August, bis Samstag, 5. August 2017 Hauptveranstaltungsort: Panasonic Center Tokio Hauptprogramme Mittwoch, 2. August: Die Kinder sammelten Nachrichten aus dem Bereich und machten praktische Erfahrungen. Donnerstag, 3. August: Die Kinder führten untereinander Gruppengespräche. Freitag, 4. August: Die Kinder präsentierten ihre Vorschläge für eine bessere Zukunft und die Preisverleihung zum KWN Global Contest 2017 fand statt.

[Länder und Regionen der teilnehmenden Kinder] Nordamerika Kanada, USA Lateinamerika Brasilien, Panama Europa Österreich, Tschechische Republik, Deutschland, Slowakei Naher Osten/Afrika Oman, Tansania, Vereinigte Arabische Emirate Asien China, Hongkong, Indonesien, Japan, Malaysia, Thailand, Vietnam

[Von den Nachrichten der Kinder behandelte Themen und Orte] Thema In den Nachrichten behandelter Ort Lebensmittel und Hygiene Japanisches Restaurant in Tsukiji (der japanische Geist des "Mottainai", d. h. "nichts verschwenden"), Abfallbehandlungsanlage (Stadttechnologie) Sport Ariake (landesweites Beteiligungsprogramm zu Tokio 2020 des Organisationskomitees für Tokio 2020: Vielfalt verstehen [z. B. Personen mit Behinderungen], Boccia ausprobieren), Roppongi (spezielle Zusammenarbeit mit Bascule Inc., um ein Virtual-Reality-Sportprogramm zu erleben) Stadtentwicklung, Umwelt Nihonbashi (spezielle Zusammenarbeit mit Mitsui Fudosan Co., Ltd.: Nihonbashi Revitalisierungsplan), Kläranlage in Ariake (Wasseraufbereitung, Katastrophenschutzmaßnahmen) Tradition und Innovation, Verstehen anderer Kulturen Nationales Museum für Zukunftsforschung und Innovation (Miraikan) in Ariake (Roboter, japanische Technologiekompetenz), Asakusa (Ausprobieren einer Rikscha, nicht japanischer Ukiyo-e-Künstler usw.) Vielfalt verstehen Shibuya (Vielfalt anhand von ausländischen Touristen oder Einwohnern verstehen), Harajuku (Kawaii-Kultur) Cooles Japan Nationales Museum für Zukunftsforschung und Innovation (Miraikan) in Ariake (Roboter), Akihabara (Popkultur)

Oberschule: "Our Proposal For A Better Future" (Unser Vorschlag für eine bessere Zukunft) Team Vorschlag Wie Deutschland, Tansania, Thailand Eine Gesellschaft in unserem durchgängigen soliden Sozialsystem für die weltweite Umwelt. Durch Unterstützung der Forschung zur besseren Umwelttechnologie Unsere Wahl umweltfreundlicher Produkte als Verbraucher Tschechische Republik, Japan, Malaysia, Panama Eine Gesellschaft, die die Grenzen zwischen den Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, Rassen, Behinderungen und Altersklassen überschreitet. Durch Sport, um die Leidenschaft für Einheit in der Welt zu teilen Indem man andere kennt, Toleranz übt und miteinander spricht, bevor man kämpft Brasilien, VAE, USA Die Gesellschaft, die "Vielfalt zur Ermächtigung der Machtlosen" hat, damit alle Menschen stolz sein können Durch Bildung, um alle Menschen in der Gesellschaft gleichermaßen zu ermutigen, sowie ihre Führung, die Welt als globale Bürger zu verändern Oman, Slowakei, Vietnam Eine Gesellschaft, in der Gleichheit ohne soziale und kulturelle Kluft herrscht, um in der Welt vereint zu sein. Durch Bildung, um die soziale Kluft zu mindern und die Vielfalt in der Gemeinschaft zu verstehen, damit sich die soziale Gemeinschaft vereint, wie bei einem Festival Österreich, Indonesien, USA Eine Gesellschaft, die ein solides Sozialsicherheitssystem, vielfältige Kultur und Meinungsfreiheit hat. Ohne fehlende Toleranz durch Bereitstellung von Bildungsangeboten im Bereich Gesellschaftswissenschaften und Konfrontation mit der Außenwelt

Was ist KWN?

KWN wurde 1989 ins Leben gerufen, als das heimische Unternehmen Panasonic in den Vereinigten Staaten öffentlichen Grundschulen und Mittelstufen die Ausrüstung für Videoaufnahmen und deren Nachbearbeitung für ein Bildungsprogramm zur Verfügung stellte, bei dem Kinder neue Videos aus ihrer eigenen Sicht produzieren konnten. Das Programm wurde dann auf internationaler Ebene mit dem Ergebnis weitentwickelt, dass heute 18 verschiedene Länder und Regionen teilnehmen. Die Ziele der KWN-Aktivitäten sind es, anhand von Videoproduktionen die Kreativität von Kindern zu fördern und ihr soziales Bewusstsein zu wecken, wenn sie Dinge wie regionale gesellschaftliche und globale ökologische Probleme untersuchen. Pädagogen, die die Aktivitäten beaufsichtigten, berichteten auch von einem pädagogischen Nutzen für die Teamfähigkeit, die durch den Prozess der Videoproduktion ausgebaut werden kann. Das Programm gibt teilnehmenden Schulen außerdem die Gelegenheit zu einem internationalen Austausch über das globale Netzwerk von Schulen, die am KWN teilnehmen.

Das Konzept dieser Aktivitäten lautet "The World Through Their Eyes" (Die Welt durch ihre Augen). Das Programm wird den Kinderjournalisten dabei helfen, ihren Blick bei der Betrachtung der Gesellschaft zu schärfen, und achtet gleichzeitig die Sicht der Welt der Kinder.

