Mimecast Limited: Mimecast gibt Finanzergebnisse des ersten Quartals 2018 bekannt

Mimecast gibt Finanzergebnisse des ersten Quartals 2018 bekannt

Der Gesamtumsatz lag bei 58,2 Mio. USD und wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 40 % gemäß GAAP und währungsbereinigt um 43 %

900 neue Kunden, Gesamtkundenzahl weltweit 27.300

Umsatz-Retentionsrate von 111 %

Bruttomarge 74 %

Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie (GAAP EPS) von 0,03 USD, unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie (Non-GAAP EPS) von 0,01 USD

WATERTOWN, Massachusetts (USA), 11. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mimecast Limited (https://www.mimecast.com/) (NASDAQ:MIME), ein führender Anbieter von E-Mail- und Datensicherheitslösungen, hat heute seine Finanzergebnisse für das erste Quartal bekannt gegeben, das am 30. Juni 2017 endete.

"Das erste Quartal war von einem bemerkenswerten Anwachsen der Bedrohungslandschaft geprägt. Wir haben darauf mit Sync and Recover reagiert, einem Service zur schnellen Wiederherstellung für den Fall, dass einer der heute omnipräsenten Angreifer erfolgreich in eine Organisation eindringen kann", sagt der CEO von Mimecast, Peter Bauer.



"Kontinuierlich hohe Kundenbindung und Upselling sowie der Verkauf an Neukunden waren die Faktoren, die zu einem weiteren starken Quartal geführt haben. Wir konnten unser Top-Line- und Bottom-Line-Wachstum steigern und sind mit unserem Ergebnis zufrieden", so der CFO von Mimecast, Peter Campbell.

Wichtigste Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2018

Umsatzerlöse: Der GAAP-Umsatz für das erste Quartal 2018 lag bei 58,2 Mio. USD, ein Anstieg von 40 % gegenüber 41,5 Mio. USD GAAP-Umsatz im ersten Quartal 2017. Der währungsbereinigte Umsatz stieg gegenüber dem ersten Quartal 2017 um 43 %.

Der GAAP-Umsatz für das erste Quartal 2018 lag bei 58,2 Mio. USD, ein Anstieg von 40 % gegenüber 41,5 Mio. USD GAAP-Umsatz im ersten Quartal 2017. Der währungsbereinigte Umsatz stieg gegenüber dem ersten Quartal 2017 um 43 %. Kunden: Im ersten Quartal 2018 konnten 900 Nettoneukunden gewonnen werden. Derzeit arbeiten weltweit mehr als 27.300 Unternehmen mit unseren Lösungen.

Im ersten Quartal 2018 konnten 900 Nettoneukunden gewonnen werden. Derzeit arbeiten weltweit mehr als 27.300 Unternehmen mit unseren Lösungen. Umsatz-Retentionsrate: Die Umsatz-Retentionsrate lag im ersten Quartal 2018 bei 111 %, gegenüber 110 % im ersten Quartal 2017.

Die Umsatz-Retentionsrate lag im ersten Quartal 2018 bei 111 %, gegenüber 110 % im ersten Quartal 2017. Bruttomarge: Die Bruttomarge lag im ersten Quartal 2018 bei 74 %, gegenüber 73 % im ersten Quartal 2017.

Die Bruttomarge lag im ersten Quartal 2018 bei 74 %, gegenüber 73 % im ersten Quartal 2017. GAAP-Nettoverlust: Der GAAP-Nettoverlust betrug 1,9 Mio. USD (unverwässertes und verwässertes Ergebnis von 0,03 USD je Aktie) auf Basis einer gewichteten durchschnittlichen Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien von 56,3 Mio.

Der GAAP-Nettoverlust betrug 1,9 Mio. USD (unverwässertes und verwässertes Ergebnis von 0,03 USD je Aktie) auf Basis einer gewichteten durchschnittlichen Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien von 56,3 Mio. Bereinigter EBITDA: Der bereinigte EBITDA betrug 5,1 Mio. USD. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 9 %. Im ersten Quartal 2017 hatte die Marge bei 4,5 % gelegen.

Der bereinigte EBITDA betrug 5,1 Mio. USD. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 9 %. Im ersten Quartal 2017 hatte die Marge bei 4,5 % gelegen. Non-GAAP-Nettogewinn: Der Non-GAAP-Nettogewinn betrug 0,4 Mio. USD oder 0,01 USD je Aktie, basierend auf 60,6 Mio. im Umlauf befindlicher verwässerter Aktien.

Der Non-GAAP-Nettogewinn betrug 0,4 Mio. USD oder 0,01 USD je Aktie, basierend auf 60,6 Mio. im Umlauf befindlicher verwässerter Aktien. Freier Cashflow und Barmittel: Mimecast generierte im ersten Quartal 2018 einen freien Cashflow von 3,9 Mio. USD. Barmittel und Investitionen lagen zum 30. Juni 2017 bei 119,2 Mio. USD.

Überleitungen der Non-GAAP-Finanzkennzahlen in dieser Pressemitteilung zu direkt vergleichbaren GAAP-Zahlen sind in den Tabellen am Ende dieser Pressemitteilung enthalten. Erläuterungen zu diesen Zahlen und ihrer Berechnung finden Sie unten im Abschnitt "Non-GAAP-Finanzkennzahlen".

Business-Highlights des ersten Quartals 2018

Einführung von Sync & Recover für Exchange und Office 365 sowie Erweiterung unseres Archivierungsservice, der Kunden die Wiederherstellung von Mailserver-Daten bei Verlust oder Beschädigung erleichtert. Sync & Recover ermöglicht die nahtlose Wiederherstellung von E-Mails, persönlichen Ordnern, Kalendern und Kontakten per Point-and-Click-Steuerung.

Der Absatz von spezialisierten Lösungen zum Schutz vor Bedrohungen stieg im ersten Quartal an. Mittlerweile nutzen mehr als 11.500 Kunden (42 % unseres gesamten Kundenbestandes) diesen Service.

Im ersten Quartal nutzten insgesamt 24 % der Kunden Mimecast in Verbindung mit Microsoft ® Office 365. Im ersten Quartal 2017 hatte dieser Anteil bei 21 % gelegen. Mehr als 6.500 Unternehmenskunden aller Größen haben sich für Mimecast als Lösungsanbieter zur Erhöhung des Sicherheitsniveaus, zur Archivierung von Daten sowie zur Gewährleistung von Funktionalität und Verfügbarkeit ihrer Office 365-Umgebungen entschieden.

Office 365. Im ersten Quartal 2017 hatte dieser Anteil bei 21 % gelegen. Mehr als 6.500 Unternehmenskunden aller Größen haben sich für Mimecast als Lösungsanbieter zur Erhöhung des Sicherheitsniveaus, zur Archivierung von Daten sowie zur Gewährleistung von Funktionalität und Verfügbarkeit ihrer Office 365-Umgebungen entschieden. CRN Intelligence (ein Geschäftsbereich von CRN UK bei Incisive Media) gab Mimecast in seinem Anbieter-Report 2017 die Bestbewertung in der Kategorie "Gesamtservice im Bereich Sicherheit". Der Report umfasste Daten von 200 britischen VARs, Lösungsintegratoren, MSPs, Hosting-/Cloud-Spezialisten und Distributoren.

Bei der Vermarktung von Sicherheits-, Archivierungs- und Cloud-Lösungen für Business Continuity arbeitet Mimecast North America mit Insight (NASDAQ:NSIT) zusammen. Die Partnerschaft ermöglicht die Bereitstellung von umfassendem E-Mail-Management in einem voll integrierten Service.

Geschäftsaussichten

Mimecast stellt geschäftliche Prognosen für das zweite Quartal und das Geschäftsjahr 2018 bereit.

Prognosen für das zweite Quartal 2018:

Für das zweite Quartal 2018 wird ein währungsbereinigter Umsatzanstieg zwischen 33 % und 34 % erwartet. Das voraussichtliche Umsatzvolumen liegt zwischen 59,7 Mio. und 60,3 Mio. USD. Unsere Prognosen basieren auf den Wechselkursen vom 31. Juli 2017 und berücksichtigen einen geschätzten Vorteilseffekt von 0,7 Mio. USD aufgrund des gegenüber dem Vorjahr schwächeren US-Dollar. Der bereinigte EBITDA für das zweite Quartal wird voraussichtlich zwischen 5,0 Mio. und 6,0 Mio. USD liegen.

Prognose für das Gesamtjahr 2018:

Für das Gesamtjahr 2018 wird ein Umsatz zwischen 246,8 Mio. und 252,1 Mio. USD erwartet. Dies entspricht einem währungsbereinigten Umsatzwachstum zwischen 30 % und 33 %. Die Prognose nimmt einen Vorteilseffekt durch Wechselkursschwankungen in Höhe von 3,0 Mio. USD an. Der bereinigte EBITDA wird voraussichtlich zwischen 20,1 Mio. und 22,1 Mio. USD liegen.

Der GAAP-Nettogewinn/-verlust ist die dem bereinigten EBITDA am besten vergleichbare GAAP-Kennzahl. Der Unterschied zwischen EBITDA und GAAP-Nettogewinn/-verlust liegt darin, dass beim EBITDA Abschreibungen, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, Zinserträge und -aufwendungen, Rückstellungen für Einkommensteuern und wechselkursbezogene Einkünfte und Aufwendungen nicht berücksichtigt werden. Mimecast ist nicht in der Lage, mit vertretbarem Aufwand eine hinreichend sichere Prognose zu endgültigen Zahlen für diese Ausschlüsse zu erstellen. Aus diesem Grund erstellt Mimecast keine Prognose für den GAAP-Nettogewinn/-verlust sowie keine Überleitung von prognostiziertem bereinigtem EBITDA zu GAAP-Nettogewinn/-verlust.

Informationen zu Telefonkonferenzen und Webcasts

Mimecast wird am 7. August 2017 um 16.30 Uhr EDT (UTC-04.00 h) eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse mit Investoren und Analysten abhalten. Bitte wählen Sie zur Teilnahme die folgenden Telefonnummern: USA und Kanada: (844) 815-2878, internationale Teilnehmer: +1 (615) 800-6885. Geben Sie die Konferenz-ID 54306993 ein. Die Telefonkonferenz ist als Webcast live im Investor Relations-Bereich der Unternehmenswebsite http://investors.mimecast.com (http://investors.mimecast.com/) abrufbar. Zwei Stunden nach der Telefonkonferenz wird eine Audioaufzeichnung bereitgestellt. Für den Zugriff darauf wählen Anrufer aus den USA und Kanada (855) 859-2056, internationale Anrufer +1 (404) 537-3406. Geben Sie anschließend den Passcode 54306993 ein. Darüber hinaus wird der Webcast im Archiv des Investor Relations-Bereichs der Unternehmenswebsite http://investors.mimecast.com (http://investors.mimecast.com/) zur Verfügung stehen.

Über Mimecast Limited

Mimecast Limited (NASDAQ:MIME) sorgt in weltweit mehr als 27.300 Unternehmen mit Millionen von Mitarbeitern für mehr Sicherheit bei Geschäfts-E-Mails und -daten. Das 2003 gegründete Unternehmen bietet im Rahmen eines voll integrierten Abonnementservice cloudbasierte Sicherheits-, Archiv- und Business Continuity-Services zum Schutz des E-Mail-Verkehrs und zum umfassenden Management von E-Mail-bezogenen Risiken an. Mimecast minimiert E-Mail-Risiken und sorgt im Vergleich zu herkömmlichen Punktlösungen zum Schutz von Daten und E-Mails für geringere Komplexität und Kosten beim Management. Kunden, die Cloud-Services wie Microsoft® Office 365 nutzen, bietet Mimecast Vorteile durch Abbau von Anbieterabhängigkeit, verstärkte Sicherheitsabdeckung, geringere Ausfallzeiten und verbesserte Archivierung.

Mimecast und das Logo von Mimecast sind eingetragene Markenzeichen von Mimecast.Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Marken und Logos von Dritten sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung bezüglich zukünftiger Erwartungen, Ansichten, Absichten, Ziele, Strategien, Pläne oder Prognosen des Vorstands, einschließlich der Aussagen zum zukünftigen Erfolg neuer Produkte, unter anderem Sync & Recover, sowie die zukünftige finanzielle Leistung von Mimecast auf Grundlage von GAAP und Non-GAAP unter der obigen Überschrift "Geschäftsaussichten", können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer US-Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die sich nicht auf in der Vergangenheit liegende Tatsachen beziehen, können als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden, einschließlich der Aussagen, die Wörter enthalten wie etwa "vorhersagen", "planen", "erwarten", "voraussehen", "glauben", "Ziel", "schätzen", "möglich", "können", "könnten", "annehmen", "versuchen", "voraussehen" sowie ähnliche Wörter. Mimecast beabsichtigt, dass für alle zukunftsgerichtete Aussagen die "Safe Harbor"-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen aus Abschnitt 21E des Exchange Act und der Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angewendet werden. Solche zukunftsgerichtete Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, einschließlich der Risiken, Unsicherheiten und Faktoren, die in den von Mimecast bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Aufgrund solcher Risiken, Unsicherheiten und Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse von Mimecast erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besprochen oder angedeutet werden. Die von Mimecast in dieser Pressemitteilung bereitgestellten Informationen entsprechen dem Zeitpunkt dieser Mitteilung - Mimecast verpflichtet sich nicht, die Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder die zukunftsgerichteten Aussagen zu überarbeiten, unabhängig von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder sonstigen Gründen.

Non-GAAP-Finanzkennzahlen

In dieser Pressemitteilung wurden Finanzinformationen bereitgestellt, die nicht nach GAAP erstellt wurden. Wir nutzen diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen intern, um unsere finanziellen Ergebnisse zu analysieren und glauben, dass sie, zusätzlich zu den GAAP-Kennzahlen, für die Anleger nützliche Informationen zur Beurteilung unserer laufenden Geschäftsleistung darstellen. Wir sind der Auffassung, dass diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen den Anlegern eine zusätzliche Möglichkeit einräumen, um unsere Geschäftsergebnisse und -trends zu beurteilen und unsere finanziellen Ergebnisse mit anderen Unternehmen unserer Branche zu vergleichen, die den Anlegern ähnliche Non-GAAP-Finanzkennzahlen zur Verfügung stellen.

Non-GAAP-Finanzkennzahlen sollten nicht gesondert von oder als Ersatz für Finanzinformationen gemäß GAAP betrachtet werden. Die Anleger sollten die Überleitung dieser Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu den entsprechenden vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen in den Tabellen des Abschlusses vergleichen, die unten in dieser Pressemitteilung enthalten sind.

Währungsbereinigte Umsatzwachstumsrate. Wir glauben, dass die währungsbereinigte Umsatzwachstumsrate einen Schlüsselindikator unseres Geschäftsergebnisses darstellt. Wir berechnen die währungsbereinigte Umsatzwachstumsrate, indem wir die Umsätze von Gesellschaften, die in fremden Währungen berichten, in US-Dollar umrechnen und dabei den vergleichbaren Währungsumtauschkurs aus dem vorigen Abrechnungszeitraum zugrunde legen. Um die prognostizierte währungsbereinigte Umsatzwachstumsrate für das zweite Quartal und das komplette Jahr 2018 zu bestimmen, werden die auf Fremdwährungen lautenden Umsätze der Gesellschaften unter Verwendung des durchschnittlichen monatlichen Währungsumtauschkurses des Vorjahres in US-Dollar umgerechnet.

Bereinigter EBITDA und bereinigte EBITDA-Marge. Wir glauben, dass der bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge Schlüsselindikatoren unseres Geschäftsergebnisses sind. Der bereinigte EBITDA wird definiert als Nettogewinn/-verlust, der so angepasst wird, dass Folgendes nicht enthalten ist: Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, Zinserträge und -aufwendungen, Rückstellungen für Einkommensteuern und Aufwendungen bzw. Erträge für Fremdwährungen, die vorwiegend mit der Schuldenkonsolidierung zusammenhängen. Die bereinigte EBITDA-Marge definieren wir als bereinigten EBITDA gegenüber Umsatz in diesem Zeitraum.

Non-GAAP-Nettogewinn. Den Non-GAAP-Nettogewinn definieren wir als Nettogewinn/-verlust, abzüglich aktienbasierte Vergütungsaufwendungen und zugehörigen Einkommensteuereffekte ohne aktienbasierte Vergütungsaufwendungen. Wir erachten diese Non-GAAP-Finanzkennzahl als nützliche Kennzahl für den Vorstand und für Anleger, da sie die Auswirkungen der aktienbasierten Vergütungsaufwendungen und die zugehörigen Einkommensteuereffekte ausklammert, damit unser Vorstand und unsere Anleger unsere wiederkehrenden Nettoergebnisse unseres Kerngeschäfts über mehrere Zeiträume hinweg vergleichen können. Es gibt einige Einschränkungen bezüglich der Nutzung des Non-GAAP-Nettogewinns gegenüber Nettogewinn/-verlust gemäß GAAP. Wie oben erwähnt, werden beim Non-GAAP-Nettogewinn beispielsweise die aktienbasierten Vergütungsaufwendungen und die zugehörigen Einkommensteuereffekte ausgeschlossen. Zusätzlich können sich die Bestandteile der Kosten, die wir bei der Berechnung unseres Non-GAAP-Nettogewinns ausschließen, von den Bestandteilen unterscheiden, die vergleichbare Unternehmen bei ihren Non-GAAP-Geschäftsergebnissen ausschließen. Der Vorstand gleicht diese Einschränkungen aus, indem er bestimmte Informationen zu den GAAP-Beträgen bereitstellt, die vom Non-GAAP-Nettogewinn ausgeschlossen werden und bewertet den Non-GAAP-Nettogewinn zusammen mit dem Nettogewinn/-verlust, der in Übereinstimmung mit GAAP berechnet wurde.

Freier Cashflow. Der freie Cashflow wird als Mittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit definiert, abzüglich Investitionsaufwand. Wir betrachten den freien Cashflow als eine Liquiditätskennzahl, die dem Vorstand und den Anlegern nützliche Informationen über den Geldbetrag bietet, der vom Geschäft generiert wurde und der nach dem Kauf von Sachanlagevermögen für strategische Gelegenheiten eingesetzt werden kann, z. B. Investitionen in unser Geschäft und Stärkung der Bilanz. Durch die Analyse des freien Cashflows ist der Vorstand in der Lage, unsere Geschäftsergebnisse mit den Geschäftsergebnissen von Konkurrenten zu vergleichen. Eine Einschränkung bei der Verwendung des freien Cashflows gegenüber der GAAP-Kennzahl des Mittelzuflusses aus der Geschäftstätigkeit zur Beurteilung unseres Unternehmens besteht darin, dass der freie Cashflow nicht die gesamte Erhöhung bzw. Verringerung des Barguthabens aus der Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum darstellt, da die Kennzahl nicht die während des Zeitraums für Investitionen aufgewendeten Barmittel berücksichtigt. Der Vorstand gleicht diese Einschränkungen aus, indem er in unseren bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Jahres- und Quartalsberichten Informationen über unseren Investitionsaufwand in der Kapitalflussrechnung und in dem Abschnitt zur Liquidität und Kapitalausstattung bereitstellt.

MIMECAST LIMITED

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

(in thousands, except per share amounts)

(unaudited) Three months ended June 30, 2017 2016 Revenue $ 58,158 $ 41,460 Cost of revenue 15,252 11,339 Gross profit 42,906 30,121 Operating expenses Research and development 7,921 5,149 Sales and marketing 27,559 21,463 General and administrative 8,537 6,456 Total operating expenses 44,017 33,068 Loss from operations (1,111 ) (2,947 ) Other income (expense) Interest income 239 67 Interest expense (31 ) (107 ) Foreign exchange (expense) income (540 ) 4,096 Total other income (expense), net (332 ) 4,056 (Loss) income before income taxes (1,443 ) 1,109 Provision for income taxes 457 865 Net (loss) income $ (1,900 ) $ 244 Net (loss) income per ordinary share Basic $ (0.03 ) $ 0.00 Diluted $ (0.03 ) $ 0.00 Weighted-average number of ordinary shares outstanding: Basic 56,292 54,287 Diluted 56,292 57,655





MIMECAST LIMITED

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(in thousands, except share and per share amounts)

(unaudited) As of June 30, As of March 31, 2017 2017 Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 58,989 $ 51,319 Short-term investments 53,223 60,347 Accounts receivable, net 40,834 44,358 Prepaid expenses and other current assets 12,064 10,054 Total current assets 165,110 166,078 Long-term investments 7,013 - Property and equipment, net 49,756 32,009 Intangible assets, net 3,290 1,590 Goodwill 5,373 5,363 Other assets 844 312 Total assets $ 231,386 $ 205,352 Liabilities and shareholders' equity Current liabilities Accounts payable $ 6,626 $ 3,558 Accrued expenses and other current liabilities 21,969 20,713 Deferred revenue 86,642 84,159 Current portion of capital lease obligations 970 233 Current portion of long-term debt 1,260 1,725 Total current liabilities 117,467 110,388 Deferred revenue, net of current portion 13,094 11,189 Long-term capital lease obligations 2,640 245 Construction financing lease obligation 9,433 - Other non-current liabilities 2,204 1,538 Total liabilities 144,838 123,360 Commitments and contingencies Shareholders' equity Ordinary shares, $0.012 par value, 300,000,000 shares authorized; 56,797,767

and 55,901,996 shares issued and outstanding at June 30, 2017 and

March 31, 2017, respectively 682 671 Additional paid-in capital 189,947 183,752 Accumulated deficit (96,021 ) (94,017 ) Accumulated other comprehensive loss (8,060 ) (8,414 ) Total shareholders' equity 86,548 81,992 Total liabilities and shareholders' equity $ 231,386 $ 205,352





MIMECAST LIMITED

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

(in thousands)

(unaudited) Three months ended June 30, 2017 2016 Operating activities Net (loss) income $ (1,900 ) $ 244 Adjustments to reconcile net (loss) income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 3,609 2,764 Share-based compensation expense 2,646 2,043 Provision for doubtful accounts 30 20 Loss on disposal of fixed assets - 2 Other non-cash items 84 25 Excess tax benefits related to exercise of share options - (466 ) Unrealized currency loss (gain) on foreign denominated transactions 383 (3,817 ) Changes in assets and liabilities: Accounts receivable 4,399 2,128 Prepaid expenses and other current assets 436 1,496 Other assets (6 ) - Accounts payable 1,276 1,993 Deferred revenue 2,244 2,450 Accrued expenses and other liabilities (1,563 ) 425 Net cash provided by operating activities 11,638 9,307 Investing activities Purchases of investments (15,531 ) - Maturities of investments 15,500 - Purchases of property, equipment and capitalized software (7,730 ) (5,586 ) Net cash used in investing activities (7,761 ) (5,586 ) Financing activities Proceeds from exercises of share options 3,445 1,014 Excess tax benefits related to exercise of share options - 466 Payments on debt (533 ) (1,293 ) Net cash provided by financing activities 2,912 187 Effect of foreign exchange rates on cash 881 (1,390 ) Net increase in cash and cash equivalents 7,670 2,518 Cash and cash equivalents at beginning of period 51,319 106,140 Cash and cash equivalents at end of period $ 58,989 $ 108,658





Leistungskennzahlen

Zusätzlich zu den herkömmlichen finanziellen Kennzahlen (wie Umsatzerlöse und Umsatzwachstumstendenzen) überwachen wir auch weitere Non-GAAP-Finanzkennzahlen und nicht finanzielle Kennzahlen, um besser Wachstumstendenzen zu beurteilen, Budgets festzulegen, die Effektivität unserer Bemühungen im Bereich Vertrieb und Marketing zu bewerten und die operative Effizienz zu beurteilen. Wir überwachen die folgenden Leistungskennzahlen:

Three months ended June 30, 2017 2016

(dollars in thousands) Gross profit percentage 74 % 73 % Revenue constant currency growth rate (1) 43 % 32 % Revenue retention rate (2) 111 % 110 % Total customers (3) 27,300 19,900 Adjusted EBITDA (1) $ 5,144 $ 1,860

_____________

(1) Der bereinigte EBITDA und die währungsbereinigte Umsatzwachstumsrate sind Non-GAAP-Kennzahlen. Für eine Überleitung des bereinigten EBITDA und der währungsbereinigten Umsatzwachstumsrate zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen, siehe Abschnitt "Überleitung der Non-GAAP-Finanzkennzahlen" unten.

(2) Wir berechnen unsere Umsatz-Retentionsrate, indem wir den am letzten Tag des Messzeitraums gemeldeten währungsbereinigten Umsatz annualisieren und dabei nur die Kunden berücksichtigen, die während des gesamten Messzeitraums Kunde waren. Wir schließen dabei auch Add-ons, Upselling, Umsatz von zusätzlichen Mitarbeitern und von Bestandskunden gekaufte Dienstleistungen ein. Wir teilen das Ergebnis durch den währungsbereinigten Umsatz am ersten Tag des Abrechnungszeitraums für alle zum Beginn des Messzeitraums bestehenden Kunden. Der Messzeitraum sind die vorangegangenen zwölf Monate. Der währungsbereinigte Umsatz basiert auf den durchschnittlichen Wechselkursen in dem entsprechenden Zeitraum.

(3) Gibt die Anzahl der Kunden am letzten Tag des Zeitraums wider, gerundet auf die nächsten hundert Kunden. Ein Kunde wird definiert als juristische Person mit einem zum Zeitpunkt des Bewertungsstichtags aktiven Abonnementvertrag. Ein Kunde ist normalerweise eine Muttergesellschaft oder, in wenigen Fällen, eine wichtige Tochtergesellschaft, die direkt mit uns zusammenarbeitet.





Überleitung der Non-GAAP-Finanzkennzahlen

Die nachfolgende Tabelle stellt eine Überleitung der berichteten Umsatzwachstumsrate zur währungsbereinigte Umsatzwachstumsrate dar:



Three months ended June 30, 2017 2016 (dollars in thousands) Reconciliation of Revenue Constant Currency Growth Rate: Revenue, as reported $ 58,158 $ 41,460 Revenue year-over-year growth rate, as reported 40 % 24 % Estimated impact of foreign currency fluctuations 3 % 8 % Revenue constant currency growth rate 43 % 32 %

Die nachfolgende Tabelle stellt eine Überleitung des Nettogewinns (-verlusts) zum bereinigten EBITDA dar:



Three months ended June 30, 2017 2016 (in thousands) Reconciliation of Adjusted EBITDA: Net (loss) income $ (1,900 ) $ 244 Depreciation and amortization 3,609 2,764 Interest (income) expense, net (208 ) 40 Provision for income taxes 457 865 Share-based compensation expense 2,646 2,043 Foreign exchange expense (income) 540 (4,096 ) Adjusted EBITDA $ 5,144 $ 1,860

Die nachfolgende Tabelle stellt eine Überleitung des Nettogewinns/(-verlusts) zum Non-GAAP-Nettogewinn dar (in Tausend, ausgenommen Beträge je Aktie):



Three months ended June 30, 2017 2016 Reconciliation of Non-GAAP Net Income: Net (loss) income $ (1,900 ) $ 244 Share-based compensation expense 2,646 2,043 Provision for income taxes 334 22 Non-GAAP net income $ 412 $ 2,265 Non-GAAP net income per ordinary share - basic 0.01 0.04 Non-GAAP net income per ordinary share - diluted 0.01 0.04 Weighted-average number of ordinary shares used in

computing Non-GAAP net income per ordinary share: Basic 56,292 54,287 Diluted 60,563 57,655

Die nachfolgende Tabelle stellt eine Überleitung des Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit zum freien Cashflow dar (in Tausend):



Three months ended June 30, 2017 2016 Reconciliation of Free Cash Flow: Net cash provided by operating activities $ 11,638 $ 9,307 Purchases of property, equipment and capitalized software (7,730 ) (5,586 ) Free Cash Flow $ 3,908 $ 3,721

Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen für das Quartal zum 30. Juni 2017 und 2016 (in Tausend):



Three months ended June 30, 2017 2016 Cost of revenue $ 206 $ 170 Research and development 682 372 Sales and marketing 948 973 General and administrative 810 528 Total share-based compensation expense $ 2,646 $ 2,043

Überleitung der währungsbereinigten Umsatzwachstumsrate (in Millionen Dollar):



Three months ended June 30, 2017 2016 % Change Total revenue as reported $ 58.2 $ 41.5 40 % Estimated impact of foreign currency fluctuations 3 % Total revenue constant currency growth rate 43 % Exchange rate for period USD 1.000 1.000 ZAR 0.076 0.067 GBP 1.280 1.434 AUD 0.755 0.746





Mimecast Social Media

- LinkedIn: Mimecast

(http://www.linkedin.com/company/55895?trk=tyah) - Facebook: Mimecast

(http://www.facebook.com/Mimecast?ref=tn_tnmn) - Twitter: @Mimecast

(https://twitter.com/#!/mimecast) - Blog: Challenging Complexity (http://blog.mimecast.com/)

Ansprechpartner für Presse

Alison Raymond Walsh

Press@Mimecast.com

617-393-7126



Ansprechpartner für Anleger

Robert Sanders

Investors@Mimecast.com

617-393-7074













This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Mimecast Limited via Globenewswire