neue verpackung: Herr Beretitsch, Sie waren erstmals für Cama auf der interpack. Wie war's? Konrad Beretitsch: Ja, es war in der Tat meine erste interpack auf dem Cama-Stand und meine sechste interpack überhaupt. Es ist immer schwierig, Vergleiche zu ziehen, aber aus meiner persönlichen Sicht war es 2017 eine der besten - wenn nicht sogar die beste überhaupt.

neue verpackung: Haben Sie auf der interpack auch Abschlüsse tätigen können? Konrad Beretitsch: In der Tat - wir konnten von der Messe Aufträge für über drei Millionen Euro nach Hause nehmen und das waren nicht nur welche, mit denen wir ohnehin gerechnet hatten. Ein Kunde aus dem mittleren Osten kam beispielsweise mit einem Projekt, das wir vor mehr als zwei Jahren angeboten hatten und das aber seinerzeit aus Budgetgründen nicht realisiert werden konnte. Über Nacht hatten wir dann das Angebot aktualisiert und am nächsten Tag die Unterschrift bekommen.

neue verpackung: Cama hat einige Innovationen präsentiert, welche ist bei den Besuchern am besten angenommen worden? Konrad Beretitsch: Nun, unsere neueste Innovation - die IF318 - ist natürlich schon ein Augenschmaus für das Fachpublikum. Mit dieser Anlage beziehungsweise mit unserer neuen Maschinengeneration konnten wir dann auch während der Messe den Award für die Kategorie "Ease of Use" in Empfang nehmen und - da Cama in allen Kategorien unter den besten ...

