Das Unternehmen iCapsulate ist der größte Hersteller von Portionsbehältern in der südlichen Hemisphäre. Die verfügbare Produktionskapazität liegt bei 1,3 Millionen Kapseln pro Tag und soll schon bald auf zwei Millionen erhöht werden. Die Röstkapazität beläuft sich auf zehn Tonnen pro Tag. Als Innovationstreiber bringt iCapsulate kontinuierlich neue Produkte auf den Markt.

Qualität und Flexibilität haben für die Cama Group gesprochen

Kane Bodiam, Geschäftsführer von iCapsulate, erläutert die Entscheidung für Cama. "Bei der Suche nach einer neuen Umverpackungsanlage war die Auswahl groß. Als wir aber erst einmal unsere Anforderungen und die gewünschte Flexibilität definiert hatten, blieb nur die Anlage von Cama übrig. Cama konnte uns eine Maschine in außerordentlicher Verarbeitungsqualität anbieten. Die realisierte Flexibilität dieser Anlage sowie die einfachen Systeme zu Formatwechsel und -anpassung bei Minimalkosten bieten riesige Vorteile. Das gilt in besonderem Maße für Lohnfertigungsunternehmen wie das unsere. Wir fanden die Schnittstelle sehr nutzerfreundlich und den Instandhaltungsaufwand für eine Maschine dieser Qualität überschaubar und preisgünstig. Man muss keine teuren Ersatzteile vorhalten, und auch die Verschleißteile sind sehr robust und langlebig. Die Kundenbetreuung vor Ort in Australien ist fantastisch und nach meiner Erfahrung wird auch immer schnell reagiert: Obwohl ich meinen Bedarf jeweils relativ kurzfristig angemeldet habe, stand die technische Hilfe immer zur Verfügung, wenn ich sie brauchte. Cama hat meine Erwartungen übertroffen. Und ohne die Unterstützung durch Cama wären wir nicht so erfolgreich, wie wir es heute sind."

Cama Australia Pty Ltd. ist die australische Tochtergesellschaft der Cama Group, ein italienisches Privatunternehmen mit Sitz in der Nähe von Mailand, dessen Kerngeschäft die Entwicklung und Produktion kompletter und hochwertiger ...

