Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich deutlich gegen jede Idee gewandt, den Anteil Niedersachsens an VW zu privatisieren. "Volkswagen und seine hiesigen Standorte sind von überragender Bedeutung für Niedersachsen", sagte er der FAZ am Donnerstag. Nicht nur rund eine viertel Million Arbeitsplätze hingen direkt oder indirekt am VW-Konzern. Auch die niedersächsische Forschungslandschaft profitiere in nicht unerheblichem Umfang von der engen Verbindung, indem das Land die jährliche Dividende für rund 30 Millionen seiner VW-Aktien an die Volkswagenstiftung zahle. (FAZ S. 15/Handelsblatt S. 11)

VOLKSWAGEN - Der Dieselskandal hat den VW-Konzern in eine schwere Krise gestürzt und erzwingt einen radikalen Umbau. Ab 2020 wollen die Wolfsburger nun im großen Stil Elektroautos bauen. Im Handelsblatt-Interview erklärt Strategiechef Thomas Sedran, wie sich der Konzern die Versorgung mit dem wichtigen Batterie-Rohstoff Lithium sichern will. (Handelsblatt S. 14 und 16)

ALLIANZ - Diana Vogler, eine der erfolgreichsten Vertreterinnen der Allianz hat ihren Konzern verklagt. Sie erhebt einen schweren Vorwurf: Der Konzern soll viele seiner mehr als 8.000 Vertreter seit Jahren um Teile ihrer Rente bringen. Sollte sich das bewahrheiten, drohen dem Versicherungskonzern eine Klagewelle durch seine eigenen Leute und finanzielle Nachforderungen, die nach Ansicht mit dem Fall vertrauter Kreise im Höchstfall einen dreistelligen Millionenbetrag erreichen könnten. Obendrein könnte Vorstandschef Oliver Bäte in Erklärungsnot geraten. Er kennt die brisanten Vorwürfe seit sieben Monaten. (SZ S. 13)

DEUTSCHE BÖRSE - Der Aufsichtsrat der Deutschen Börse hält weiter an dem Vorstandsvorsitzenden Carsten Kengeter fest. Wie die FAZ erfuhr, soll der im März 2018 auslaufende Vertrag Kengeters nach wie vor verlängert werden, allerdings wohl nicht für die übliche Dauer von fünf Jahren. Am Mittwoch war aus dem Aufsichtsrat gesickert, dass dort schon überlegt werde, Kengeter wegen der fortlaufenden Ermittlungen zu Insidergeschäften kurzfristig durch Finanzvorstand Gregor Pottmeyer zu ersetzen. Entsprechende Überlegungen gelten aber nach Informationen der FAZ als letztes Mittel - und sind nicht weiter vertieft worden. Auch werde derzeit nicht extern nach geeigneten Kandidaten gesucht. (FAZ S. 22)

UNITED INTERNET - United Internet feilt an dem für die Sparte Business Applications geplanten IPO. Der ursprünglich für dieses oder nächstes Jahr angekündigte Börsengang des Bereichs, bei dem Warburg Pincus eine Beteiligung von einem Drittel erworben hat, sei keineswegs auf die lange, sondern "auf die kurze Bank geschoben", sagte der Gründer und CEO des Internet-Konzerns, Ralph Dommermuth, im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Zunächst sollen die Aktivitäten weiter ausgebaut werden. Für Zukäufe ergäben sich immer mal wieder Möglichkeiten, vor allem international, so der Manager. (Börsen-Zeitung S. 9)

TOM TAILOR - Der Hamburger Modekonzern Tom Tailor findet allmählich aus seiner Krise heraus. Bei der Restrukturierung und Neuausrichtung habe man im ersten Halbjahr wesentliche Fortschritte erreicht, sagt der seit gut einem Jahr amtierende Finanzvorstand Thomas Dressendörfer im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Mitte kommenden Jahres soll das im vergangenen Herbst aufgelegte Maßnahmenprogramm "Reset" vollständig abgearbeitet sein. (Börsen-Zeitung S. 10)

ODDO SEYDLER - Die kürzlich in die Oddo BHF integrierte Oddo Seydler Bank AG steht zum Verkauf. Das hat die Börsen-Zeitung in Finanzkreisen erfahren. Wie zu hören ist, gibt es mehrere Interessenten für die Spezialisten-Orderbücher und das Designated Sponsoring der Frankfurter Wertpapierhandelsbank. Hierbei handelt es sich um die Restaktivitäten, die nach der Integration in die Oddo BHF bei Seydler verblieben sind. Die Oddo Seydler Bank AG ist seit Ende Juli eine Tochter der Oddo BHF. (Börsen-Zeitung S. 1)

August 11, 2017

