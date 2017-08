2G Energy steigerte im 1. Halbjahr 2017 u.a. seinen Auftragseingang. Aufwärts ging's von 61,7 Mill. € imVorjahreszeitraum auf jetzt 65,3 Mill. €. Während das Niveau neuer Aufträge in Deutschland nahezu konstant blieb (bei ca. 35,6 Mill. €), legte es in den USA um 100 % auf 10,8 Mill. € zu. Wie kaum anders zu erwarten, gaben die Neuorders in Großbritannien dagegen nach. Hier reduzierte sich das Volumen neuer Aufträge von 6,6 auf 1,8 Mill. € in den ersten 6 Monaten 2017. Aber: Dies ist nicht etwa Verunsicherungen der Kunden wegen des Brexit geschuldet. Vielmehr wurden in Großbritannien Ende März die Einspeisevergütungen gesenkt. Hier steuert 2G allerdings gegen und forciert den Absatz erdgasbetriebener Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, um eine Alternative zum Markt biogasbetriebener Anlagenaufzubauen. Gleichviel: Solange Öl und ergo auch Erdgas relativ günstig bleiben, brauchen Anleger von 2G einen langen Atem. Wir halten dem Titel vorerst weiter die Treue.



