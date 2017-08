EVN sucht Personal >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Spitout-AUT: Wienerberger nach 276... » BSN Spitouts: Linde fällt unter den MA200 EVN Wir suchen: http://bit.ly/EVN_AbsolventInElektrotechnik wikifolio blickt auf Euro wikifolio Vermögensverwalter auf wikifolio.com haben einen Blick auf die Entwicklung des Euros gewagt und die aktuelle Lage für unseren Beitrag in finanzwelt das Fachmagazin für Financial Intermediaries analysiert. Der Euro zählt in den ersten acht Monaten des Jahres 2017 zu den großen Gewinnern an der Börse. Gegenüber dem US-Dollar ist die europäische Einheitswährung im August auf den höchsten Stand seit Anfang 2015 gestiegen. Im...

