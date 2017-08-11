BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 62 (64) EUR - 'EQUAL WEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 63,00 (59,50) EUR - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 60 (63) EUR - 'EQUAL WEIGHT' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 48,60 (49,00) EUR - 'OVERWEIGHT' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AURUBIS AUF 71,50 (69,00) EUR - 'HOLD' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 49 (56) EUR - 'HOLD' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 32,50 (28,50) EUR - 'BUY'COMMERZBANK HEBT LUFTHANSA AUF 'HOLD' (REDUCE) - ZIEL 21 (14) EUR GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 10,10 (9,65) EUR - 'NEUTRAL' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 16,10 (16,40) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 39 (38) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR WIRECARD AUF 82 (78) EUR -...Den vollständigen Artikel lesen ...