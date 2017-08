IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver ernennt neuen Vice President, Engineering zur Leitung der neuen Arbeitsgruppe für technische Services und Minenerschließung

Endeavour Silver ernennt neuen Vice President, Engineering zur Leitung der neuen Arbeitsgruppe für technische Services und Minenerschließung

Vancouver, Kanada - 10. August 2017 - Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK - http://www.commodity-tv.net/c/mid,37004,PDAC_2017/?v=297365) gibt die Ernennung von Andrew Sharp zu seinem neuen Vice President, Engineering bekannt. Er wird die neue Arbeitsgruppe für technische Services und die Minenerschließung (Technical Services and Mine Development Group) leiten.

Herr Sharp, B.Eng., FAusIMM., ist ein zugelassener Ingenieur mit 30 Jahren Erfahrung im Bergbausektor, spricht fließend Spanisch und hat viele Jahre in Mexiko gearbeitet. Er bringt umfangreiche Erfahrung mit der Unternehmens- und Minenleitung, der Minenplanung und dem Minenbetrieb, der Inbetriebnahme und Turnarounds von Minen, Minenbewertungen, Machbarkeitsstudien, Minengenehmigungen und Regierungsbeziehungen in das Unternehmen ein.

Bradford Cooke, CEO und Director, sagte dazu: Es ist mir eine riesige Freude, Andrew im Managementteam von Endeavour willkommen zu heißen. Seine Fähigkeiten und Erfahrungen passen gut in unsere Unternehmensführung und sein Kenntnisstand und -umfang im Bergbausektor werden unsere Fähigkeit verbessern, noch größer und besser zu werden, während wir unsere drei aktuellen Produktionsstätten optimieren und neue Minen erschließen, um damit unser zukünftiges Wachstum voranzutreiben.

Herr Sharp begann seine Laufbahn im Bergbausektor im Jahr 1982, als er in Teilzeit als Arbeiter unter Tage in verschiedenen Tiefbaubetrieben in Western Australia tätig war, während er gleichzeitig seinen Abschluss zum Bachelor of Engineering machte. Nach dem Studienabschluss im Jahr 1987 arbeitete Andrew zehn Jahre lang als Bergbauingenieur für Newmont und andere Unternehmen in Goldminen in Australien und Malaysia. Von 1997 bis 2005 hatte er seine eigene Beratungsfirma in Australien, war Chief Mining Engineer in einer Goldmine in Ghana und übernahm den Posten des Manager of Mine Planning Services bei Ok Tedi Mining in Papua-Neuguinea. In den vergangenen 12 Jahren war Andrew in zahlreichen weiteren Führungsrollen für Unternehmen wie Pan American Silver, Silver Standard und anderen tätig: u.a. als Manager of Planning, Mine Manager, General Manager, Vice President of Technical Services und Executive Vice President of Mining Operations.

Andrews Hauptaufgaben bei Endeavour werden in der Leitung der neuen Arbeitsgruppe des Unternehmens für technische Services und die Minenerschließung, der Gewährleistung der Exzellenz im Bereich der technischen Planung im gesamten Unternehmen, der Beaufsichtigung der Planung, Genehmigung und Errichtung der Erschließungsprojekte bis hin zur Produktionsaufnahme, der Unterstützung der Abbaubetriebe und Akquisitionen, der Durchführung von Optimierungsstudien, der Einführung technologischer Fortschritte und der Unterstützung der Maßnahmen zur Verbesserung der Betriebsleistung bestehen.

Zu Endeavours neuer Arbeitsgruppe für technische Services und die Minenerschließung gehören die bestehenden Manager in den Bereichen Bau und Metallurgie, die von den neuen Managern für Abbau, Geologie und Genehmigungen sowie von den Projektleitern der zwei Erschließungsprojekte El Compas und Terronera unterstützt werden.

Über Endeavour Silver - Endeavour Silver ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, das in Mexiko drei Untertagebau-Betriebsstätten mit hochgradigen Silber- und Goldvorkommen besitzt. Seit seiner Gründung im Jahr 2004 konnte Endeavour seine Minenbetriebe erheblich erweitern und im Jahr 2016 9,7 Millionen Unzen Silberäquivalent produzieren. Wir suchen, errichten und betreiben hochwertige Silberminen auf nachhaltige Weise, um für alle Interessensvertreter einen echten Wert zu schaffen. Die Aktien von Endeavour Silver notieren an der TSX (EDR) und an der NYSE (EXK).

