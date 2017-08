Liebe Leser,

die Aktie der Adler Real Estate AG befand sich im Juli im kräftigen Korrektur-Modus, hatte aber zuletzt wieder den Eindruck gemacht, als würde sie rechtzeitig vor der Veröffentlichung des Halbjahresberichts am kommenden Montag (14. August) an Momentum gewinnen. Doch ein frischer Kommentar der Oddo Seydler Bank sorgte nun für Ernüchterung an der Börse.

Kursverwässerung

Denn der zuständige Analyst Manuel Martin stufte die Aktie von 17,50 € auf 15,91 € herab. Wie ... (Mark de Groot)

