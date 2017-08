Mit provokanten Aussagen ist Jeffrey Lord schon häufig aufgefallen, doch nun hat er den Bogen wohl überspannt. Nach einem Tweet mit dem Ausruf "Sieg Heil!" verliert er seinen Job als CNN-Kommentator.

Der US-Nachrichtensender CNN hat seinen konservativen Kommentator Jeffrey Lord nach einem "Sieg Heil!"-Gruß an einen Kritiker via Twitter gefeuert. Salute im Stil der Nationalsozialisten seien unhaltbar, hieß es in einer Mitteilung des Konzerns am Donnerstag, in der bekannt gegeben wurde, dass sich das Netzwerk von Lord getrennt hat. Der Kommentator hatte den Ausruf an den Chef der liberalen Interessensvertretung Media Matters for America, Angelo Carusone, getwittert.

Die beiden waren in dieser Woche bereits mehrfach in dem sozialen Netzwerk aneinander geraten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...