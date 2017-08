Original-Research: MyBucks S.A. - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu MyBucks S.A. Unternehmen: MyBucks S.A. ISIN: LU1404975507 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 27,60 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker Weitere Maßnahmen zur Reduktion der Finanzierungskosten umgesetzt, Kursziel und Rating bestätigt Mit der Unternehmensmeldung vom 24.07.2017 hat die MyBucks S.A. den Erwerb eines 50%igen Anteils an der in Malawi ansässigen New Finance Bank Limited (NFB) bekannt gegeben. Die in 2015 gegründete NFB weist zum 31.03.2017 einen Anlagenbestand in Höhe von 14,4 Mio. EUR, wobei hiervon das Kreditbuch ein Volumen in Höhe von 4,3 Mio. EUR aufweist. Passivseitig belaufen sich die Kundeneinlagen auf 8,2 Mio. EUR und das Eigenkapital liegt bei 5,7 Mio. EUR. Diese Akquisition ist unseres Erachtens insbesondere vor dem Hintergrund der bereits angelaufenen Optimierung der Finanzierungskosten zu betrachten. Es ist davon auszugehen, dass die Kundeneinlagen der NFB, als Basis zur Vergabe von Krediten, deutlich niedriger verzinst sein dürften als das konzernweite Fremdkapital der MyBucks S.A. Zum 31.12.2016 verfügte der MyBucks-Konzern über ein zinstragendes Fremdkapital in Höhe von rund 100 Mio. EUR, welches unseren Berechnungen nach mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 20,6 % ausgestattet war. Gemäß unseren Recherchen liegt die Verzinsung der NFB-Kundeneinlagen in einer Bandbreite zwischen 11,0% und 13,5 % (Deposit Account) und folglich signifikant unterhalb des konzernweiten MyBucks-Niveaus. Die Reduktion des durchschnittlichen Zinssatzes haben wir in unserer bisherigen Researchstudie (siehe Researchstudie vom 19.06.17) dabei als einen wichtigen Ergebnistreiber identifiziert. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2017/2018 (GJ-Ende: 30.06.18) rechnen wir mit einer Reduktion auf 18,0 % und im darauffolgenden Geschäftsjahr auf 16,5 %. Darüber hinaus hat die MyBucks S.A. die Zusammenarbeit mit der niederländischen crowd funding Plattform 'Lendahand' bekanntgegeben, wonach für die MyBucks-Tochtergesellschaft in Uganda 1,5 Mio. EUR eingeworben werden sollen. Der eingeworbene Betrag soll in erster Linie zur Finanzierung von SEMs (Small, Medium, Micro Enterprises) durch die MyBucks- Technologie verwendet werden. Analog zur Strategie der MyBucks, sollen hier insbesondere Regionen erschlossen werden, die über keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen verfügen und damit die finanzielle Inklusion vorangetrieben werden. Im Rahmen dieser Partnerschaft dürfte die MyBucks S.A. in der Lage sein, die Finanzierungskonditionen weiter zu verbessern und den Marktanteil in den entsprechenden Region zu steigern. Wir bestätigen weiterhin unseren im Rahmen eines Residual-Einkommens- Modells ermittelten fairen Wert je MyBucks-Aktie in Höhe von 27,60 EUR. Ausgehend vom Aktienkurs in Höhe von 14,00 EUR (10.08.17; XETRA; 16:30 Uhr) vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15503.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

