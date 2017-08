Der amerikanische Saatgutkonzern Monsanto (ISIN: US61166W1018, NYSE: MON) wird eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 54 US-Cents je Aktie ausschütten, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Die Auszahlung erfolgt am 27. Oktober 2017 (Record date: 6. Oktober 2017). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet Monsanto 2,16 US-Dollar je Anteilschein aus. Somit errechnet sich basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 116,94 US-Dollar eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...