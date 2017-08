FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist zum Handelsauftakt am Freitag deutlich unter die Marke von 12 000 Punkten gerutscht. In den ersten Minuten nach der Eröffnung verlor der deutsche Leitindex 0,46 Prozent auf 11 958,63 Zähler. Am Vortag hatte er die 12 000er-Marke zum Handelsschluss noch gerade so verteidigt.

Grund für die zunehmende Risikoscheu sind weitere Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Nordkorea. Die eskalierende Rhetorik verunsichert die Anleger rund um den Globus. Trump hatte im Atomkonflikt mit Nordkorea seine "Feuer-und-Wut"-Rede verteidigt. Möglicherweise sei sie sogar nicht scharf genug gewesen, sagte er.

Der MDax der mittelgroßen Werte sank am Freitag um 0,86 Prozent auf 24 412,59 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax gab um 0,84 Prozent auf 2214,66 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte 0,64 Prozent schwächer./ajx/das

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0075 2017-08-11/09:17