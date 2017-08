Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Lockheed Martin -0,65% auf 303,25, davor 9 Tage im Plus (5,93% Zuwachs von 288,13 auf 305,22), Technogym -2,51% auf 6,79, davor 8 Tage im Plus (12,7% Zuwachs von 6,18 auf 6,96), RWE -0,53% auf 18,945, davor 5 Tage im Plus (6,4% Zuwachs von 17,9 auf 19,05), NetEase -9,78% auf 284,25, davor 5 Tage im Plus (5,25% Zuwachs von 299,33 auf 315,05), Verbio -0,41% auf 9,83, davor 5 Tage im Plus (4,17% Zuwachs von 9,47 auf 9,87), Axel Springer +0,28% auf 53,34, davor 5 Tage im Minus (-5,72% Verlust von 56,42 auf 53,19), Vestas-1,22% auf 606,5, davor 4 Tage im Plus (4,24% Zuwachs von 589 auf 614), WireCard -0,67% auf 67,05, davor 4 Tage im Plus (4,47% Zuwachs von 64,61 auf 67,5), Unilever -1,01% auf 49,475, davor 4 Tage im Plus (1,86% Zuwachs von 49,06 auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...