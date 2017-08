Pressemitteilung der Singulus Technologies AG:

SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Finanzzahlen zum ersten Halbjahr 2017

- Positive Entwicklung bei Umsatz und Ergebnis

- Hoher Auftragsbestand

- Weitere CIGS-Produktionsanlagen verkauft - Anzahlung hierfür im Juli eingegangen

- Aussichten im Bereich CIGS-Solar positiv

- Zusätzliche Solaraufträge in Verhandlung

Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS TECHNOLOGIES) meldet einen Halbjahresumsatz 2017, der mit 48,3 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahr mit 24,6 Mio. EUR lag. Im zweiten Quartal 2017 wurden Umsätze in Höhe von 22,2 Mio. EUR verbucht, die damit ebenfalls über dem Vorjahresvergleichswert in Höhe von 10,5 Mio. EUR lagen. Der Auftragsbestand am 30. Juni 2017 lag bei 87,7 Mio. EUR (30. Juni 2016: 133,5 Mio. EUR).

Dr.-Ing. Stefan Rinck, CEO der SINGULUS TECHNOLOGIES AG: "Wir haben in den letzten Wochen einige wichtige Aufträge ...

