DATA MODUL setzt dynamische Geschäftsentwicklung im 2. Quartal fort

- Steigerung des Auftragseingangs um 33,7% auf 134,7 Mio. Euro - Halbjahresumsatz erhöht sich auf 111,9 Mio. Euro (+11,8%) - EBIT erreicht nach sechs Monaten 9,0 Mio. Euro (+15,7%)

München, 11. August 2017 - DATA MODUL hat die hervorragende Entwicklung zu Jahresbeginn mit sehr guten Ergebnissen im zweiten Quartal 2017 fortgesetzt. In den ersten sechs Monaten erhöhten sich die Umsatzerlöse um 11,8% auf 111,9 Mio. Euro (i.Vj. 100,1 Mio. Euro). Besonders erfreulich entwickelte sich das Segment der Systeme mit einem Zuwachs von 19,1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die hohe Exportquote des ersten Quartals 2017 konnte gehalten werden und erzielte mit 50,2% auf Sicht des ersten Halbjahres 2017 eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert (i.Vj. 44,5%). Mit 9,0 Mio. Euro verzeichnete das EBIT ein Wachstum von 15,7% gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 7,8 Mio. Euro. Infolgedessen verbesserte sich die EBIT-Rendite in der Halbjahresbetrachtung auf 8,1% (i.Vj. 7,8%). Das Wachstum des Auftragseingangs beschleunigte sich im zweiten Quartal 2017 und erreichte im ersten Halbjahr 134,7 Mio. Euro (i.Vj. 100,8 Mio. Euro). Der Auftragsbestand nahm, dem sehr guten Book-to-Bill-Verhältnis von 1,20 folgend, um 18,6% auf 121,2 Mio. Euro (i.Vj. 102,2 Mio. Euro) zu.

Konzernkennzahlen

In TEUR Q2 2017 Q2 2016 Verände- 6M 2017 6M 2016 Verände- rung rung Umsatz 53.847 50.212 7,2% 111.886 100.051 11,8% Auftragsein- 70.377 48.382 45,5% 134.727 100.757 33,7% gang Auftragsbe- 121.223 102.188 18,6% 121.223 102.188 18,6% stand EBIT 3.532 3.781 -6,6% 9.039 7.812 15,7% EBIT-Rendite 6,6% 7,5% -12,0% 8,1% 7,8% 3,8% Periodenergeb- 2.380 2.565 -7,2% 6.065 5.555 9,2% nis Ergebnis pro 0,67 0,73 -7,2% 1,72 1,58 9,2% Aktie (in EUR) Ausblick

Die sehr dynamische Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2017 bestätigt die Erfolgsstrategie der DATA MODUL, die wir in der zweiten Jahreshälfte konsequent weiterverfolgen werden. Der Vorstand erwartet für DATA MODUL aufgrund des anhaltend positiven Geschäftsverlaufes im ersten Halbjahr und des überwiegend positiven konjunkturellen Umfelds ein hervorragendes Geschäftsjahr 2017 und hat daher bereits mit seiner Ad-hoc-Mitteilung vom 26. Juli 2017 die Prognose angehoben. Jeweils bezogen auf das Gesamtgeschäftsjahr 2017 und im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr 2016 rechnet der Vorstand mit einem Anstieg des Auftragseinganges um 10 bis 30 Prozent (bisherige Prognose: 4 bis 15 Prozent) und einem Anstieg des Auftragsbestandes um 7 bis 25 Prozent (bisherige Prognose: 3 bis 15 Prozent). Weiter geht der Vorstand von einer Umsatzsteigerung von 7 bis 18 Prozent (bisherige Prognose: 3 bis 14 Prozent), von einer Steigerung des Konzern-EBIT um 6 bis 25 Prozent (bisherige Prognose: 3 bis 10 Prozent) und von einer Steigerung des Jahresüberschusses um 6 bis 25 Prozent (bisherige Prognose: 3 bis 10 Prozent) aus.

