Umsatz mit 495 Mio. € leicht über Vorjahr

Operatives Ergebnis (EBITDA) von 1 Mio. € auf 14 Mio. € gesteigert

Ergebnis nach Steuern um mehr als 20 Mio. € auf -16 Mio. € verbessert

Zahlreiche Maßnahmen zur Erreichung der Mittelfristziele initiiert

Ausblick: Jahresziele 2017/18 unverändert im Blick

"Wir kommen gut voran, Heidelberg in ein digitales Unternehmen zu transformieren", sagte Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg. "Bereits im 1. Quartal haben wir erste Erfolge mit unseren neuen Digitaldruckmaschinen und zwei zielführenden Akquisitionen realisieren können. Wir wollen künftig noch schneller und effizienter werden und bauen dazu die Unternehmensstrukturen weiter um."

Umsetzungserfolge bereits im ersten Quartal

So präsentierte sich Heidelberg im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf der wichtigen Messe China Print als Vorreiter für die Digitalisierung der Branche und verzeichnete ein hohes Interesse der Kunden an diesem Zukunftsthema, was in diesem wichtigen Markt zu positiven Impulsen beim Auftragseingang führte. Bei der ersten industriellen digitalen Verpackungsdruckmaschine "Primefire" ist Heidelberg angesichts großer Kundenachfrage für die nächsten zwei Jahre ausgebucht. Mit der Übernahme des Softwareanbieters DOCUFY stärkt das Unternehmen den neuen Geschäftsbereich Digital Platforms und baut sein Industrie-4.0-Angebot aus. Im Wachstumssegment Verbrauchsmaterialien wurde zudem das Geschäft mit Lacken und Drucksaal-Chemikalien in der Region EMEA durch den Erwerb dieses Bereiches von Fujifilm weiter ausgebaut. Zusätzliche Maßnahmen rund um operative Exzellenz umfassen Effizienzverbesserungen auf allen Ebenen, beispielweise eine höhere Logistikeffizienz durch Optimierung des Tarifmodells in diesem Bereich und Erwerb des Logistikzentrums. ...

