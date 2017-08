An der Wall Street scheint die Börsenparty der vergangenen Sitzungen - der Dow Jones markierte an zehn Tagen hintereinander neue Allzeithochs - jetzt erst einmal Pause zu machen. Für die Aktien von Alphabet und Walt Disney ging es zuletzt jedenfalls ein gutes Stück nach unten, sodass die Papiere nun an wichtige Chartmarken stoßen. Welche das sind und wie die jüngsten Rücksetzer im Gesamtbild zu werten sind, schauen wir uns im aktuellen Video ganz genau an. Fokus Wallstreet ist ein Ausblick rund um Themen zum US Markt. Aus charttechnischer Sicht analysiert Sebastian Hoffmann aktuell spannende Werte.