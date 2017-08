Die allgemeine Marktschwäche im Zuge des Nordkorea-Konflikts ist auch an den Biotech-Werten nicht spurlos vorbei gegangen. Der Nasdaq Biotech Index verlor am Donnerstag 2,9 Prozent auf 3.187,91 Zähler. Damit ist auch die wichtige Ausbruchsmarke im Bereich von 3.200 Punkten wieder in den Fokus gerückt. Aus charttechnischer Sicht wäre wichtig, dass diese schnell wieder zurückerobert werden kann, andernfalls wäre ein Test des nächsten bedeutenden Supports bei 3.000 Punkten sehr wahrscheinlich.

