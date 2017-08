FRANKFURT (Dow Jones)--Gut einen Monat nach der Aufteilung der Metro Group in zwei Teile, kann der nun eigenständige Elektronikhandel rund um die Handelskette Media-Saturn nun auch offiziell unter dem Namen Ceconomy AG firmieren. Die Umbenennung sei in das Handelsregister eingetragen worden, erklärte das im MDAX-Unternehmen, das seit dem 13. Juli unter dem neuen Stammkürzel CEC eigenständig an der Börse notiert ist, bislang aber noch unter dem offiziellen Namen Metro AG.

Den übernimmt der abgespaltene und ebenfalls seit einem Monat eigenständig börsennotierte Lebensmittelgroß- und -einzelhandel, der gegenwärtig noch unter dem Namen Metro Wholesale & Food Specialist AG firmiert. Dies wird allerdings noch etwas dauern, wie eine Sprecherin sagte. Damit hier der Name Metro in das Handelsregister eingetragen werden kann, musste er zunächst wieder frei sein. Das ist jetzt der Fall.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2017 04:09 ET (08:09 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.