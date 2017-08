Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 113 auf 109 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Angesichts der anhaltenden Gegenwinds in der Reingungs- und Wachmittelsparte bleibe sie mit Blick auf die Aktie vorsichtig, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer Studie vom Freitag. Sie reduzierte zudem ihre Gewinnerwartungen, was wiederum zum gesenkten Kursziel führt./zb/jha/ Datum der Analyse: 11.08.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0050 2017-08-11/10:39

ISIN: DE0006048432