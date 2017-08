Der Umsatz von Stabilus hat trotz stagnierenden Automarktes im abgelaufenen Quartal zugelegt. Der Zulieferer für Industrie und Autokonzerne erhöht nun die Jahresprognose. Das kommt an der Börse gut an.

Die Firmenkäufe des vergangenen Jahres zahlen sich für den Auto- und Industriezulieferer Stabilus aus. Der Spezialist für Gasfedern, die in Bürostühlen oder Kofferraumdeckeln zum Einsatz kommen, hob am Freitag seine Prognose für den Jahresumsatz nach drei Quartalen um 45 Millionen Euro auf 910 Millionen Euro an. Im noch bis Ende ...

