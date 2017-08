Wenn Lithium das neue Öl ist, was sind dann Lithium-Ionen-Akkus? Der Hype um Lithium als Rohstoff ist in vollem Gange und immer mehr Explorationsunternehmen wollen den kostbaren Rohstoff fördern. Mit der kommenden Elektromobilität werden enorme Mengen an Lithium, aber damit auch an Lithium-Ionen-Akkus benötigt. Wer produziert die, und wer kann mit traumhaften Wachstumsraten rechnen?

Warum sind Lithium-Ionen-Akkus so wichtig?

Wichtig sind Lithium-Ionen-Akkus z.B. auch für unsere Smartphones, aber verglichen mit meinem alten Blackberry halten sie nicht eine Woche, sondern müssen fast täglich aufgeladen werden. Genau das ist auch die Crux bei Elektroautos, die man heute noch meist täglich aufladen muss und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...