WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern hat im Juli wie im Vormonat spürbar mehr Autos verkauft. Weltweit lieferte das Unternehmen mit seinen zwölf Fahrzeugmarken 820 900 Fahrzeuge an die Kunden aus, das waren 4,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie VW am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Nach sieben Monaten konnte VW das Auslieferungsplus damit auf 1,3 Prozent ausbauen. "Rückenwind für die positive Entwicklung gab es vor allem aus den Regionen Südamerika und Asien-Pazifik", sagte Konzern-Vertriebschef Fred Kappler. In Deutschland musste VW dagegen ein deutliches Minus wegstecken. Weltweit spielt die Diskussion um die Zukunft des Dieselantriebs und um Fahrverbote für den Selbstzünder weniger eine Rolle./men/fbr

