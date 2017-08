Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Vivendi auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 23,30 Euro belassen. An den vergangenen Tagen habe der Aktienkurs des Medienkonzerns unter Sorgen über ein mögliches Ausscheiden aus dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 im September gelitten, schrieb Analystin Lisa Yang in einer Studie vom Freitag. Mit Blick auf den Börsenwert nach Streubesitz rangierten Vivendi und der Energieversorger Eon in der Rangliste der Deutschen Börse ganz unten. Angesichts intakter Fundamentaldaten sollten Kursrückgänge als Kaufgelegenheit betrachtet werden./gl/ck Datum der Analyse: 11.08.2017

