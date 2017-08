Ob Google, Nvidia oder Microsoft: Fast alle Tech-Giganten arbeiten an selbstfahrenden Autos. Der Chipriese Intel hängt bei diesem Rennen hinterher - aber drängt nun mit Hilfe eines Zukaufs in das Billionengeschäft.

Jetzt soll alles sehr schnell gehen: Am Dienstag erst besiegelte Intel die Übernahme der israelischen High-Tech-Kamerafirma Mobileye für 15,3 Milliarden Dollar. Am Mittwoch dann legte der US-Chipkonzern seinen Masterplan für die autonome Zukunft vor. Geplant ist der Testbetrieb von hundert selbstfahrenden Fahrzeugen in den USA, Israel und Europa.

Die Ausrüstung der Wagen soll dem sogenannten Standard 4 entsprechen. Das ist fast die Königsklasse - die Technik soll das Fahren weitestgehend ohne menschliche Hilfe ermöglichen. Das Level 5, Autos ganz ohne menschlichen Fahrer, existieren noch nicht. Es fehlen genügend Test- und Erfahrungswerte sowie die gesetzlichen Grundlagen.

Die Augen der Autos kommen so endlich mit dem Gehirn zusammen: Intel kombiniert Kameras und Objekterkennungssoftware der neuen Tochter Mobileye mit den eigenen Sensoren und Chips, verkündet der nach Samsung zweitgrößte Chiphersteller der Welt. Hinzu kommt noch Netzwerktechnik von Ericsson und Navigation von Here.

Ziel ist eine Technologie-Plattform, die von den Kunden, Autoherstellern und Zulieferern individuell angepasst werden kann. Intel wird laut Mobileye-Mitgründer Amnon Shashua Autos "verschiedener Hersteller und Marken" umrüsten, um zu zeigen, wie "die Lösung an verschiedene Kundenwünsche angepasst werden kann". Weltweite Testfahrten seien zudem wichtig, etwa weil jede Region eigene Straßenverhältnisse oder Beschilderungen hat. Google hat seine Fahrzeuge bislang nur in Kalifornien getestet. Auch Aufsichtsbehörden weltweit sollen angesprochen werden.

Für Intel ist es eine Aufholjagd. Chip-Konkurrent Nvidia, nicht Intel, ist derzeit die heißeste Chip-Aktie im Silicon Valley. Nvidia-Chips treiben Supercomputer an, schürfen im Tag- und Nacht-Betrieb Bitcoins, betreiben Cloud-Rechenzentren und stecken in selbstfahrenden Test-Fahrzeugen, zum Beispiel von Audi. Es geht um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...