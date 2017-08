Wien - Oberflächlich betrachtet präsentiert sich Chinas Volkswirtschaft weiterhin sehr robust, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Wirtschaftswachstum (+6,9% Jahresrate) sowie Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion hätten zuletzt sogar wieder über den Erwartungen der Analysten gelegen. Doch bei genauem Hinsehen gebe es recht starke Anzeichen für eine Abschwächung des Wachstums in den kommenden Quartalen.

Den vollständigen Artikel lesen ...