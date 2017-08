Unterföhring (ots) -



Was wünschen sich Kinder für Menschen, die Ihnen nahe stehen? Thore Schölermann fährt mit einem "Wunschbaum" zu vier Grundschulen und findet es heraus. Drei Wünsche pro Schule werden erfüllt. Welche sind das? Und wie reagieren die Beschenkten? SAT.1 macht Kinderträume wahr: "Der Wunschbaum" - ab Sonntag, 13. August 2017, um 18:55 Uhr



Titel: Der Wunschbaum - Kinder machen Traeume wahr; Staffel: 1; Person: Thore Schoelermann; Copyright: SAT.1/Andre Kowalsi; Fotograf: Andre Kowalski; Bildredakteur: Stephanie Schulz; Dateiname: 636116.JPG;



