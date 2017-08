In Small-Cap-Kreisen hieß es früher einmal: "KPS ist die einzige börsennotierte GmbH in Deutschland." Aus der Luft gegriffen war der Spruch freilich nicht. So legte die Beratungsgesellschaft für IT-Strategien und IT-Implementierungen zwar regelmäßig super gute Zahlen vor und hatte eine vorbildliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...