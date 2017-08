Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Henkel auf "Buy" mit einem Kursziel von 138,00 Euro belassen. Auch wenn der Konsumgüterkonzern nicht so stark gewachsen ist, wie von Experten erwartet, seien die Zahlen immer noch besser ausgefallen als bei der Konkurrenz, wie Analyst James Targett in einer Studie vom Freitag schrieb. Zusammen mit der starken Margen-Entwicklung, der verbesserten Situation in den USA, den geringeren Inflationssorgen und der Prognosebestätigung gebe es nur ein begrenztes Abwärtspotential./kro/zb Datum der Analyse: 11.08.2017

AFA0113 2017-08-11/12:03

ISIN: DE0006048432