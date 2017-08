NEW YORK (Dow Jones)--Der Indexbetreiber MSCI nimmt als Ergebnis seiner vierteljährlichen Indexüberprüfung die Kion-Aktie in den All Country World Index (ACWI) auf. Neben Kion werde außerdem noch die japanische Renesas Electronics Corporation in den Index aufgenommen. Des Weiteren nimmt MSCI General Interface Solution (Taiwan) als einzigen Wert neu in den MSCI Emerging Markets Index auf. Die Änderungen werden zum 31. August wirksam, wie MSCI in der Nacht zum Freitag mitteilte.

Am Aktienmarkt heißt es, die Aufnahme in den MSCI-Index könne die Kion-Aktie stützen. Allerdings seien es bis zur Aufnahme noch rund drei Wochen. Kion geben am Freitag in einem schwächeren Gesamtmarkt um rund 1 Prozent nach.

