Wien (pts017/11.08.2017/12:00) - Die beste Konzern-IT allein - und über solche verfügt die Firma Wiesbauer nun mit ihren PlatinStor® All Flash Enterprise Storage-Systemen & Quanton®-Servern von NOVARION zweifellos - kann ohne persönliche Ansprechpartner und individuelle Beratung nicht zum Einsatz kommen. Grundlegende Veränderung Im Jahr 2017 war die bestehende IT-Landschaft in der Konzernzentrale der Firma Wiesbauer Österreich - Wurstspezialitäten in die Jahre gekommen: Die Wartung für die bestehenden Systeme lief aus. Es handelte sich um etwa zehn Server und ein redundantes Storage-System eines US-amerikanischen Herstellers. Obwohl diese in den vergangenen Jahren gute Dienste geleistet hatten, wollte Ljuban Magdelinic, der bei Wiesbauer für die Informationstechnologie des Konzerns verantwortlich zeichnet, seinen Wunsch nach einer grundlegenden Veränderung umsetzen: eine neue, leistungsfähige Virtualisierungsumgebung von einem europäischen Hersteller, nämlich NOVARION, der persönliche Ansprechpartner bereitstellen konnte, welche auf die Bedürfnisse und Anliegen der Firma Wiesbauer individuell eingingen. NOVARION: Ein Hersteller mit lokalen Ansprechpartnern Rückblickend hat diese Erfahrung die Überzeugung von Ljuban Magdelinic bestätigt und er sieht dies als wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung einer kontinuierlich schlanken, aber zunehmend leistungsfähigeren Konzern-IT. Nicht nur erfüllten die Quanton® Virtualisierungs-Server des renommierten österreichischen Herstellers NOVARION die Erwartungen der Firma Wiesbauer, das PlatinStor® All Flash Enterprise Storage-System des Herstellers übertraf diese hinsichtlich Preis/Performance, Leistungsmerkmalen und Erweiterbarkeit sogar. Für Magdelinic war jedoch der wichtigste Aspekt, dass NOVARION lokale Ansprechpartner zur Verfügung stellte, die den Fragestellungen und Herausforderungen der Firma Wiesbauer mit Interesse begegneten und diese in ihren Vorschlägen berücksichtigten. Sowohl im Prozess der Angebotslegung, als auch bei der erfolgreichen, zeitgerechten und kosteneffizienten Umsetzung des Projekts erwies sich dies als unschätzbarer Vorteil. Bestens erfüllte Anforderungen Ljuban Magdelinic, Leiter Informationstechnologie Wiesbauer, dazu: "Für die IT-Zentralisierung unserer Betriebe in Ungarn und Österreich waren wir auf der Suche nach leistungsfähigen und skalierbaren Systemen. Mit der Firma NOVARION und ihrer PlatinStor® All Flash-Lösung haben wir einen sehr kompetenten Partner gefunden, der unsere Anforderungen ideal erfüllt" Georg Gesek, der Gründer und Eigentümer von NOVARION unterstreicht: "Europäische Traditionsbetriebe wie Wiesbauer verdienen einen ebensolchen IT-Hersteller als Partner, welcher die sehr hohen Qualitätsansprüche nicht bloß in den eigenen Produkten umsetzt, sondern ebenso im partnerschaftlichen Umgang mit dem Endanwender. Wir haben in Europa mehr an High-Tech-Know-how zu bieten als überall sonst in der Welt und das sollen wir auch selbstbewusst vertreten." NOVARION systems NOVARION entwickelt und produziert High-Tech Computer Systeme für Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen. Dabei schlägt NOVARION in einzigartiger Weise die Brücke zwischen Wissenschaft und Technologie mit dem Ergebnis unerreicht leistungsfähiger sowie kosteneffizienter Rechenzentrumslösungen, bis hin zur Quantenkryptographie. NOVARION hat seinen Hauptsitz in Wien und betreibt mehrere Niederlassungen in Europa und den USA. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Webseiten: http://novarion.systems Portal zur IT-Industrie des 21. Jahrhunderts: http://machines.live (Ende) Aussender: NOVARION.systems Ansprechpartner: Simone Faltin Tel.: +43 1 5441159-2352 E-Mail: Simone.Faltin@novarion.com Website: www.novarion.systems Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170811017

