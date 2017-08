GEM hat im Rahmen der Platzierung in mehreren Schritten insgesamt 325'000 B-Aktien zu einem Preis von total 1,40 Mio CHF erworben, wie die Gesellschaft am Freitag mitteilt. Die Platzierung erfolgt aus dem genehmigten Aktienkapital. Die Aktionäre hatten an der Generalversammlung von Ende Mai dem Finanzierungsabkommen ("Share ...

Den vollständigen Artikel lesen ...