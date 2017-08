Lieber Leser,

das Säbelrasseln zwischen den USA und Nord-Korea geht in die zweite Runde. Nachdem man sich bereits zu Beginn der Woche verbal in die Wolle gekriegt hat, gab es auch am Donnerstagabend einige unerfreuliche Kommentare. So hatte US-Präsident Trump nochmals mit den Worten Nachdruck verliehen: Ein Angriff auf Guam würde eine Reaktion seitens der USA nach sich ziehen, die ein nie da gewesenes Ausmaß beinhalten könnte. Weiterhin solle sich Nordkorea am Riemen reissen, andernfalls ... (David Iusow-Klassen)

